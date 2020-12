Rostock

Im Lockdown haben die Verkaufsräume der Autohändler geschlossen. Die Kfz-Werkstätten im Nordosten sind jedoch geöffnet. Wie die Kunden trotzdem ihre bereitstehenden Neu- und Gebrauchtwagen erhalten, vom noch gültigen Mehrwertsteuerbonus profitieren und ihr Wunschauto finden – darüber sprach OZ mit Mike Specht, Obermeister der Kfz-Innung Rostock.

Arbeiten die Kfz-Werkstätten in MV trotz der verschärften Lockdown-Regeln im gewohnten Umfang?

Mike Specht: Ja. Die Branche setzt alles daran, den gewohnten Service in Werkstätten anzubieten. Denn die Mobilität hierzulande ist nicht nur angesichts der mehr als 70 000 Pendler extrem wichtig.

Mike Specht, Obermeister der Kfz-Innung Rostock Quelle: Rene Warning

Die Verkaufsräume der Autohändler sind geschlossen. Bei den Händlern stehen landesweit aber Hunderte Neu- und Gebrauchtwagen, die abholbereit sind. Können die Kunden ihre Fahrzeuge abholen?

Allein bei der VW-Gruppe in Rostock stehen beispielsweise etwa 50 abholbereite Neuwagen. Es ist unter strengen Auflagen eine kontaktlose Übergabe möglich. Die Fahrzeuge sind aufbereitet und zugelassen. Der Kunde erhält Fahrzeugpapiere und -schlüssel. Die technische Einweisung erfolgt verkürzt.

Bis Jahresende gilt noch der verminderte Mehrwertsteuersatz. Können Kurzentschlossene ihn noch nutzen?

Gemäß Fernabsatzgesetz und der Landesverordnung MV ist dies bis zum letzten Arbeitstag des Jahres 2020 möglich. Entscheidend ist, dass der Kaufvertrag unterschrieben und die Rechnung erstellt ist. Die Überweisung des Geldes oder die Finanzierung erfolgen über die Hausbank des Kunden oder die Bank des Autoherstellers. Handelt es sich um Bestandsfahrzeuge bei den Händlern, sind diese in diesem Jahr vom Kunden noch abzuholen.

Wie kann sich ein Interessent in den kommenden Wochen beraten lassen?

Dies ist entweder ausführlich per Telefon oder aber per Video-Telefonie möglich. Die Verkaufsberater können eine exakte Kalkulation in Echtzeit vornehmen und versuchen, die Wünsche zu berücksichtigen. Aufgrund der Probleme, die die Hersteller bei der Produktion der Autos und damit der fristgemäßen Auslieferung sowie der Verfügbarkeit der Modell-Reihen haben, ist eine umfangreiche Information sehr wichtig.

Wie wird verfahren, wenn das bereitstehende Fahrzeug aufgrund einer Erkrankung vom Kunden nicht abgeholt werden kann?

Das zugelassene Fahrzeug wird beim Händler quasi untergestellt. Es kann von einer bevollmächtigten Person, die einen entsprechenden Corona-Test vorweist, abgeholt werden. Voraussetzung ist natürlich, dass ein Ausgleich der Rechnung bis zur Fahrzeugübergabe erfolgt ist.

Stichwort Probefahrt. Ist diese überhaupt möglich?

Unter den gegenwärtig vorherrschenden Bedingungen sind Probefahrten nur stark eingeschränkt durchführbar. In bestimmten Fällen wäre es denkbar, dass der Händler dem Kunden das Fahrzeug vor die Haustür stellt und dort auch wieder abholt.

Von Volker Penne