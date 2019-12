Automatik-Fahrschüler sollen auch mit Schaltung fahren dürfen

Rostock

Automatik oder Gangschaltung? Diese Frage ist bislang schon beim Erwerb des Führerscheins vorentscheidend. Denn wer ausschließlich auf einem Automatik-Auto lernt, darf danach nur mit einer Zusatzausbildung Autos mit Schaltgetriebe fahren. Deswegen bieten die wenigsten Fahrschulen in MV überhaupt Stunden auf Automatikfahrzeugen an.

Das könnte sich bald ändern: Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer ( CSU) will die Zusatzprüfung für Schalt-Autos abschaffen, um so die Elektromobilität zu fördern. Denn E-Autos gibt es nur als Automatik.

Jedes vierte Auto mit Automatik

Der Vorsitzende des Fahrlehrerverbands MV, Helmut Bode, begrüßt Scheuers Vorstoß: „Das war längst überfällig. Wenn wir alternative Antriebe wollen, dann kommen wir am Automatikgetriebe nicht vorbei.“ Auch viele fossil angetriebene Autos gebe es nur noch als Automatik, so Bode. Laut ADAC fährt schon jedes vierte neu zugelassene Auto automatisch.

Dennoch werde es noch lange Autos mit Schaltgetriebe geben, „sicher noch zehn Jahre oder länger“, meint der Fahrlehrer. Und wer heute einen Führerschein mache, kaufe sich auch nicht gleich ein neues Elektro-Auto, sondern eher einen Gebrauchten mit Schaltung. Daher sei es wichtig, mit dem Automatikführerschein auch schalten zu dürfen.

Zehn Fahrstunden mit Schaltung

Nach der geplanten Änderung würden Fahrschüler noch zehn Stunden mit Schaltung fahren, das entspricht etwa einem Drittel der Stundenzahl. Die restlichen Fahrstunden und die Prüfung wären dann auf Automatik. Laut Bode reicht das völlig aus, um beide Varianten sicher beherrschen zu können: „So ein großer Aufwand ist es nicht, sich mit der Schaltung zu befassen.“

ADAC-Sprecher Hans Pieper betont: „Im Sinne der Verkehrssicherheit ist es wichtig, dass Schaltung in der Ausbildung weiterhin eine Rolle spielt.“ Sonst sei die Gefahr zu groß, dass die Autofahrer später überfordert oder zu stark abgelenkt seien, wenn sie doch einmal ein Schalt-Auto fahren.

Hürden für E-Autos senken

Auch der Schweriner Verkehrsminister Christian Pegel ( SPD) fordert, dass das sichere Steuern eines Wagens mit Schaltgetriebe weiter vermittelt wird. „Nur unter dieser Voraussetzung würde ich Scheuers Vorschlag folgen.“ Denn es sei sinnvoll, die Hürden für einen Umstieg auf E-Autos zu senken. „Dazu zählt meines Erachtens auch eine entsprechende Änderung der Führerscheinvorschriften“, so Pegel.

Bislang haben laut Bode nur wenige Fahrschulen in MV Automatik-Autos in ihrem Fuhrpark. „Derzeit ist das noch eine Nische. Da ist Deutschland insgesamt noch Entwicklungsland.“ Nach der Ankündigung der Neuregelung hätten allerdings schon einige Kollegen Automatik-Fahrzeuge bestellt, so auch Bode selbst. „Irgendwann werde ich auch auf Elektro umsteigen“, meint er.

Für E-Autos üben

Bis dahin können die Schüler dann wohl bald auf – noch fossil betriebenen – Automatik-Autos schon für die E-Mobilität üben. „Elektroautos beschleunigen stärker. Daher bringen wir den Schülern bei, vorsichtiger Gas zu geben“, so Bode. Ein großer Unterschied sei auch, dass E-Autos viel leiser sind als Verbrenner. „Das können wir simulieren, indem wir die Schüler mit sehr niedrigen Drehzahlen fahren lassen. Dabei ist der Motor auch sehr leise.“

