AuPro GmbH aus Bützow: Automatisierungstechnik für die Welt

Bützow

Von der kleinen Pumpensteuerung bis zur kompletten Werkserschließung – Automatisierungstechnik ist das Geschäft der Firma AuPro mit Sitz in Bützow. Gegründet 1995 von Walter Bornholdt und Uwe Radtke in Güstrow, wuchs die Firma schnell. Das Kerngeschäft: Automatisierung, Projektierung, Softwareerstellung. Die Kunden: Landwirte, Maschinenbauer, Industrieunternehmen, zuerst in Deutschland, später weltweit.

Christian Radtke, Sohn des Gründers Uwe Radtke, stiegt 2017 als Nachfolger ein. Er durchlief alle Abteilungen: Sekretariat, Programmierung, Projektierung, Werkstatt. Er stellte sich bei Kunden vor, arbeitete sich in Projekte ein, übernahm die Akquise von Neukunden, plante Finanzkonzepte, besuchte Lehrgänge für Existenzgründer, für Mitarbeiterführung. Schließlich kaufte er Mitgründer Bornholdt dessen Firmenanteile ab und leitet seit Anfang 2019 das Unternehmen als Geschäftsführender Gesellschafter zusammen mit seinem Vater.

Von Thomas Luczak