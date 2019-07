Schwerin

Automobil-Zulieferer in Mecklenburg-Vorpommern wollen durch den Ausbau internationaler Kontakte ihre Marktchancen verbessern und von den Erfahrungen anderer profitieren. Am Dienstag starten Unternehmer der Branche zusammen mit Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) zu einem dreitägigen Besuch nach Österreich. Nach den Worten des Ministers hat sich in Mecklenburg-Vorpommern eine dynamische Automobilzulieferindustrie entwickelt.

Systemproduzenten und Zulieferer wie Webasto in Neubrandenburg seien zu zuverlässigen Partnern der Automobilwirtschaft geworden. Bei den Gesprächen in Graz gehe es darum, Erfahrungen auszutauschen und mögliche Synergien auszuloten. An der Vorbereitung seien das Innovationscluster automotive mv e.V., die landeseigene Gesellschaft Invest in M-V und das Mobilitätscluster ACstyria in der Steiermark beteiligt gewesen.

dpa