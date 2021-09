Ramin

Die 1. Raminer Literaturgespräche finden vom 17. bis 19. September im vorpommerschen Ramin (Landkreis Vorpommern-Greifswald) statt. Unter dem Titel „Solidarischer Hedonismus“ kommen Künstler und Autoren zusammen, darunter Autorin Helene Hegemann, Schauspieler Fabian Hinrichs und Musiker Christian Kuzio. Sie tauschen sich in Lesungen, Vorträgen und Gesprächen aus.

Am 17. September gibt es von 20 bis 22 Uhr Lesungen und Gespräche unter dem Titel „Freiheit jenseits von Hedonismus und Askese?“. Am 18. September folgt die Runde von 16 bis 19 Uhr unter dem Thema „Solidarität im Kapitalismus?“. Es folgt ab 20 Uhr ein Konzert mit Daniel Regenberg und Christian Kuzio, danach wird der Film „Stahi und seine Folterer“ von John Goetz gezeigt. Die Lesungen und Gespräche am 19. September stehen von 12 bis 14 Uhr unter dem Titel „Aufstieg und/oder Ausstieg?“.

Anmeldungen für Besucher sind unter info@projekte.art möglich.

