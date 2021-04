Sellin

Die aus Thüringen stammende Autorin Julia Bruns liebt die Ostsee – vor allem Sellin auf der Insel Rügen: Dort spielen auch ihre Ostsee-Krimis. Am 18. März ist ihr zweiter Band, „Ostseeglut“, erschienen. Im Interview spricht sie über schräge Todesursachen, Menschen, die sich für eine Rolle in ihren Büchern bewerben und ihr Faible für DDR-Geschichte.

Nach „Eiskalte Ostsee“ ist nun Ihr zweiter Ostsee-Krimi „Ostseeglut“ erschienen. Beide spielen auf der Insel Rügen. Sie stammen aus Thüringen. Welchen Bezug haben Sie zur Ostsee?

Als Kind habe ich Urlaub an der Ostsee gemacht. Während meiner Promotion habe ich fünf Jahre in Greifswald gelebt und bin jedes Jahr einmal nach Rügen gefahren. Ich habe mich in die Region verliebt und bin seitdem vom Meer nicht mehr losgekommen. Als ich angefangen habe, Krimis zu schreiben und die Thüringen-Serie erfolgreich war, habe ich gedacht, dann kannst du es auch auf Rügen probieren. So entstand der Ostsee-Krimi.

Zur Person Julia Bruns, 1975 in einem kleinen Dorf in Thüringen geboren, studierte Politikwissenschaft, Soziologie und Psychologie an der Universität Jena. Nach ihrer Promotion im Fach Politikwissenschaft arbeitete sie viele Jahre als Redenschreiberin und in der Öffentlichkeitsarbeit. Heute schreibt sie als freie Autorin. Bruns lebt mit ihrer Familie, zu der auch ein Harzer Fuchs gehört, im Landkreis Sömmerda. 2019 erschien ihr erster Ostsee-Krimi „Eiskalte Ostsee“, im März 2021 folgte „Ostseeglut“.

Sie haben es schon erwähnt: Neben den Ostsee-Krimis gibt es zwei weitere Krimi-Reihen, die in Thüringen und am Comer See spielen. Was fasziniert Sie an Mord und Totschlag?

Ehrlich gesagt, nichts (lacht). Aber Krimis lassen sich mit allem spicken: Kombiniert mit Heimat werden sie zu einer Art Reiseführer, wie in meinen Thüringen-Krimis. Beim Ermittlerteam vom Comer See kombiniere ich den Krimi mit wunderschöner Landschaft, tollem Essen und italienischem Lebensgefühl. Bei den Ostsee-Krimis geht es um Politik – mein Steckenpferd – kombiniert mit Geschichte und gelebtem Leben. Krimi geht eigentlich immer. Man braucht mindestens einen Toten, aber das Drumherum ist sehr vielfältig.

„Ostseeglut“ spielt in Sellin auf Rügen. Wie oft sind Sie dort?

Leider wegen Corona momentan gar nicht. Ansonsten findet man mich dort immer dann, wenn es stürmisch und kalt ist. Im Herbst und Winter sind wir jedes Jahr mehrere Wochen in Sellin. Inzwischen kenne ich auf der Insel fast jeden Stein (lacht).

Stammen die Vorbilder für Ihre Protagonisten aus dem wirklichen Leben?

Teilweise. Ich beobachte mein Umfeld und die Menschen sehr genau und verarbeite vieles davon in meinen Büchern. Man findet immer wieder Typen, an die man sich erinnert und die man skizziert. Es ist aber nicht so, dass ich Freunde und Familie missbrauche und sie eins zu eins in meinen Büchern darstelle. Bei den Thüringen-Krimis gibt es sogar Anfragen von Leuten, die mitspielen wollen.

Die Menschen bewerben sich für eine Rolle in Ihrem Buch?

Ja, das hätte ich auch nicht gedacht. Aber ich habe seitenweise Bewerbungen mit Biografien von Leuten bekommen, deren Geschichte ich erzählen soll. Das war sehr unterhaltsam. Wenn es zur Geschichte passt, mache ich es – beispielsweise wenn mir noch ein Bürgermeister oder ein Zahnarzt fehlt.

Haben sich auch schon mal Täter beworben, die in Ihren Büchern mitspielen wollten?

Ja, das hatte ich auch schon. Aber das mache ich nicht. Das finde ich geschmacklos. Zum Glück waren es keine Mörder. Das würden meine Nerven nicht mitmachen (lacht).

Was hat Sie zu „Ostseeglut“ inspiriert?

Meine Ostsee-Krimis beruhen auf wahren Geschichten. In diesem Fall geht es um die Aktion Rose – also die Enteignung der Hotel- und Gaststättenbesitzer in der DDR in den 50er Jahren. Inspiriert hat mich ein Spaziergang auf der Wilhelmstraße in Sellin. Dort gibt es vor jedem Hotel ein Schild, das seine Geschichte erzählt. All diese Familiengeschichten fließen in mein Buch ein. Im Mittelpunkt steht die Geschichte des Kurhaushotels an der Seebrücke, das zurzeit abgerissen wird.

In Ihrem Krimi wird in dem Hotel ein Toter entdeckt. Verraten Sie uns, wie er gestorben ist?

Er wurde in den Schrank gesperrt. Normalerweise braucht man mindestens zehn Tage, um zu verdursten. So lange konnte ich ihn aber nicht sitzen lassen, weil das Hotel abgerissen werden soll. Also habe ich ihm Diabetes angedichtet, so dass er relativ schnell stirbt.

Das klingt nicht sehr blutrünstig, sondern eher schräg.

Ja, ich muss zugeben, ich kann nicht brutal oder blutig schreiben (lacht). Ich bin keine Thrillerautorin. Ich kann mir aber die schrägsten Todesursachen oder Mordmethoden ausdenken, wie zum Beispiel den Toten im Schrank.

Woher nehmen Sie Ihre Kenntnisse, was die Polizeiarbeit betrifft?

Mir ist bewusst, dass mein Wissen nur an der Oberfläche kratzt, schließlich bin ich keine Kriminalistin. Anfangs hatte ich einen Mitarbeiter des LKA in Thüringen, der mir alles erklärt hat. Bei der Leichenfundsituation helfen mir medizinische Bücher. Es gibt wunderbare Werke, in denen jede gewaltsame Todesursache aufgeführt ist. Das umschreibe ich in einfachen Worten und nur halb so eklig (lacht).

In Ihre Ostsee-Krimis fließen aber auch Humor und Liebe ein.

Ja, es werden immer auch menschliche Geschichten erzählt. In diesem Fall über die Ermittler – ein ehemaliger LKA-Beamter aus Berlin, der sich in Sellin eine kleine Pension gekauft hat und eine Polizistin, die der Liebe wegen auf die Insel gekommen ist und nun in Scheidung lebt. Die beiden ermitteln gemeinsam.

Sie sind promovierte Politikwissenschaftlerin, waren viele Jahre lang als Redenschreiberin und in der Öffentlichkeitsarbeit tätig. Wie kamen Sie zum Schreiben?

Geschrieben habe ich eigentlich schon immer. Als Redenschreiberin konnte ich mein Hobby zum Beruf machen. Ich habe auch einige Jahre als Ghostwriterin gearbeitet. Aber wenn man nie seinen eigenen Namen auf einem Buchdeckel sieht, ist man irgendwann frustriert. Also dachte ich, ich muss ein eigenes Werk machen und habe mit meinem ersten Thüringen-Krimi angefangen.

Wird es einen weiteren Teil der Ostsee-Krimi-Reihe geben?

Ja, es wird einen dritten Band geben, der im Frühjahr nächsten Jahres erscheint. Darin wird es auch wieder um DDR-Geschichte und das bekannte Ermittlerteam gehen.

Könnten Sie sich vorstellen, mal einen Krimi an einem anderen Ort in MV spielen zu lassen?

Nein, für mich ist Sellin gesetzt. Ich liebe die Insel und ich liebe diesen Ort. Dazu gibt es für mich momentan keine Alternative.

