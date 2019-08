Sukow

Unbekannte Täter haben im Tannenweg und der Achterstraße in Sukow ( Ludwigslust-Parchim) insgesamt elf Autos mit spitzen Gegenständen zerkratzt. In allen Fällen war die Fahrerseite der Fahrzeuge betroffen.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ereigneten sich die Vorfälle bereits in der Nacht vom Freitag, 9. August, zu Sonnabend, 10. August. Da die Fahndung bisher erfolglos blieb, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Wer helfen kann, die Taten aufzuklären, wird gebeten, sich an die Polizei in Sternberg unter der Telefonnummer 03847 / 43270 zu wenden.

Der Gesamtschaden an den elf Fahrzeugen beträgt mehrere Tausend Euro.

Von OZ