Lieferprobleme von Chip-Herstellern in Asien bremsen nehmend auch die Automobilzuliefer- und Elektronikbranche in MV aus. Rund 70 der landesweit etwa 100 Unternehmen haben nach Angaben des Branchenverbandes Automotive e.V. Kurzarbeit beantragt oder bereits Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt. „Die Hiobsbotschaften aus der Autoindustrie mit Kurzarbeit und Werksschließungen bleiben für uns nicht ohne Folgen“, sagt der Vorstandsvorsitzende des Branchenverbandes, Andreas Dikow. Die Branche beschäftigt landesweit rund 5000 Mitarbeiter. 

„Wir können nur entsprechend der Kundenabrufe liefern“

Die ZF Airbag Germany GmbH in Laage mit 620 Mitarbeitern hat für Oktober Kurzarbeit an durchschnittlich drei Tagen pro Woche vorgesehen, wie ZF-Sprecher Mirko Gutemann sagt. Das Unternehmen stellt Gasgeneratoren für Airbag-Systeme her. Weil in der Automobilindustrie die Produktion heruntergefahren werde, treffe das im Zuge der Just-in-time-Produktion auch den Standort Laage. „Wir können nur entsprechend der Kundenabrufe liefern.“

Produktionsrückgänge um bis zu 25 Prozent

Als Ursache nennt der Branchenverband neben den Lieferproblemen infolge der Corona-Pandemie auch die steigende Nachfrage nach Mikrochips aus anderen Branchen, vor allem der Computer- und Smartphonebranche. „Die Kapazitäten der Mikrochip-Fabriken kann man nicht kurzfristig erhöhen“, so Dikow. „Das dauert mindestens zwei Jahre.“ Für MV rechnet der Verband mit einem Produktionsrückgang von 20 bis 25 Prozent. In Betrieben mit Kurzarbeit seien durchschnittlich etwa 30 Prozent der Belegschaft betroffen.

Eine Trendwende scheint nicht in Sicht: „Der deutsche Pkw-Markt kommt in immer schwierigeres Fahrwasser“, sagt der Präsident des Verbandes der Internationalen Kraftfahrzeughersteller (VDIK), Reinhard Zirpel. Im September wurden deutschlandweit 197 000 Pkw neu zugelassen – der schlechteste Septemberwert seit 1991.

Lieferzeiten von bis zu drei Jahren

Der Greifswalder Elektronikhersteller ml&s mit 600 Mitarbeitern und einem Umsatzvolumen von 120 Millionen Euro pro Jahr spürt die Auswirkungen unmittelbar. Für den Bau von Leiterplatten benötigt das Unternehmen Mikrochips, und die kommen fast ausschließlich aus Asien. „Die Liefertermine liegen mit zwei bis drei Jahren jenseits von Gut und Böse“, sagt Geschäftsführer Udo Possin. Mikrochips in kürzeren Fristen gebe es nur noch zu überhöhten Preisen auf dem Graumarkt. Ml&s hat die Produktion gedrosselt und das Drei-Schicht-System auf zwei Schichten reduziert. Um Kurzarbeit sei man bislang herumgekommen. Mitarbeiter würden Überstunden abbauen oder Urlaub nehmen. Das Unternehmen rechnet durch den Mikrochip-Mangel allein in diesem Jahr mit Umsatzeinbußen von sechs Millionen Euro.

Rechnen jeden Tag mit Zuspitzung

Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) setzt auf arbeitsmarktpolitische Maßnahmen, um die Krise zu überbrücken. „Das Instrument der Kurzarbeit hilft unseren Unternehmen in dieser weltweiten Lieferkrise, ihre Fachkräfte zu halten.“

Beim Standheizungshersteller Webasto mit 750 Mitarbeitern in Neubrandenburg bereitet man sich auf zunehmende Engpässe vor. „Wir haben Kurzarbeit beantragt, weil wir jeden Tag mit einer Zuspitzung rechnen müssen“, sagt Standortleiter Andreas Dikow. Bislang sei man um diese drastische Maßnahme noch herumgekommen. „Wir bekommen keine verbindlichen Zusagen von unseren Vorlieferern. Wir können nur in Wochenscheiben nach vorne schauen.“

Von Martina Rathke