Azubi-Ticket, Erzieher, Schule – wofür gibt MV jetzt die vielen Millionen aus?

Erneut Super-Einnahmen für das Land Mecklenburg-Vorpommern: Etwa 300 Millionen Euro Jahresüberschuss soll der Nordosten im Vorjahr erwirtschaftet haben. Nach 311 Millionen Euro für 2018 und 327 Millionen für 2017 könnten die Mehreinnahmen dieses Mal sogar höher liegen, ist zu hören – nicht offiziell bestätigt.

Neben Schuldentilgung dürfte die SPD/CDU-Koalition wieder ihr wichtige Projekte anschieben. Im Vorjahr waren es Mobilfunk, Feuerwehren und mehr Personal für die Landesverwaltung. Die Begehrlichkeiten sind schon vor der Verkündung am Donnerstag groß.

Grüne wollen mehr Geld für Klimaschutz, Linke für Bildung

Die Grünen in Rostock fordern mehr Geld für den Kauf neuer Straßenbahnen in der Hansestadt, die Landes-Grünen generell mehr Einsatz für den Klimaschutz. „Der Überschuss bietet jetzt die Chance für einen Modernisierungsschub im öffentlichen Nahverkehr“, so Grünen-Landeschefin Ulrike Berger. Das Land sollte den Umstieg auf Elektrobusse landesweit unterstützen.

„Einen moderaten Teil in die Schuldentilgung zu stecken, ist gut und zukunftsorientiert“, sagt Simone Oldenburg, Linken-Fraktionschefin im Landtag. „Ein Großteil der Überschüsse muss allerdings dorthin fließen, wo es am stärksten klemmt. Das ist in erster Linie die Bildung, welche die Große Koalition in den zurückliegenden Jahren an die Wand gefahren hat.“ Oldenburg verweist auf Lehrermangel und marode Schulen als „Symptome für eine kranke Bildung“. Auf keinen Fall dürfe wieder Geld im sogenannten Strategiefonds landen, über den SPD und CDU Geld in den Wahlkreisen ihrer Abgeordneten verteilen.

CDU will Azubi-Ticket, SPD erst sichere Finanzen

„Schulden tilgen, um die Zinslast zu verringern“, lautet eine Forderung von Nikolaus Kramer ( AfD). Er sehe es kritisch, dass die Regierung gerade die Rücklagen verbrauche. Investitionen seien wichtig; „Maßhalten“ heiße es aber bei Personalausgaben.

Wofür der satte Geldsegen aus Steuerüberschüssen in diesem Jahr ausgegeben werden soll, dazu hält sich die Regierungskoalition bis zum Koalitionsausschuss am Donnerstag bedeckt. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) und CDU-Fraktionschef Vincent Kokert wollen im Anschluss Zahlen und Themen auf den Tisch legen.

In der Koalition war zuletzt Geld für ein kostenloses Azubi-Nahverkehrsticket und Bildung im Gespräch, CDU-Forderungen. Das Azubi-Ticket befürwortete kürzlich auch Schwesig, verwies aber auf fehlendes Geld, das nun da wäre. Auch beim Thema Kita, SPD-Thema, könnte nachgesteuert werden. Zwar sind Elternbeiträge seit Jahresbeginn vollständig entfallen, die Kritik am Erzieher-Mangel hält jedoch an. Ein Großteil des Überschusses dürfte wieder in Schuldentilgung fließen.

