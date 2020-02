Azubi-Ticket für MV: Wirtschaft spricht von Mogelpackung

Schwerin

Also doch: Die Landesregierung will das groß angekündigte Azubi-Ticket für öffentlichen Nahverkehr nicht kostenlos gestalten. Wie die OZ exklusiv berichtete, ist ein Jahresticket für 365 Euro im Gespräch. Das heißt, Auszubildende müssten pro Monat rund 30 Euro zuzahlen, wenn sie zum Beispiel zwischen Wohn- und Ausbildungsort Bus und Bahn nutzen.

Zusätzlich soll die Wirtschaft 50 Prozent der Restkosten von bis zu 4,7 Millionen Euro jährlich übernehmen. Von den bis zu zehn Millionen Euro, die das Ticket MV-weit pro Jahr kosten würde, will das Land am Ende nur ein Viertel selbst tragen. So nicht, heißt es dazu aus der Wirtschaft.

Unterlagen zeigen: Azubis und Wirtschaft sollen sich beteiligen

Die Nachricht sorgte zu Wochenbeginn für Wirbel: Nicht das von der Wirtschaft geforderte und von der CDU unterstützte kostenlose Azubi-Ticket wird im SPD-geführten Verkehrsministerium favorisiert, sondern die Sparvariante, bei der Azubis 365 Euro jährlich selbst tragen. Zwar war aus der Staatskanzlei von mehreren „Varianten“ die Rede. In einer Gesprächsrunde am Ende der Woche ging es aber offenbar nur noch um das 365-Euro-Ticket.

Unterlagen belegen: Das Ministerium rechnet damit, dass nur 7700 bis 10 300 der 30 800 Azubis oder Fachschüler das Ticket überhaupt nutzen. Zwar hat die Regierung für das Azubi-Ticket zehn Millionen Euro an eigenen Kosten eingeplant; die müssten aber für mehrere Jahre reichen, ist nachzulesen. Bedingung sei eine „verbindliche aktive finanzielle Mitwirkung der Wirtschaft“.

Linke: Azubis und Firmen „wird das Fell über die Ohren gezogen“

Vertreter der Wirtschaft lehnen das als „ Mogelpackung“ kategorisch ab. Das Angebot sei „keine Handlungsgrundlage“. Den laut den Plänen müssten Azubis und Wirtschaft zusammen etwa drei Viertel der Kosten übernehmen. Man habe den Eindruck, das Land stelle die Hürde bewusst hoch, damit das Azubi-Ticket scheitert.

Auch Simone Oldenburg, Linken-Fraktionschefin im Landtag, kritisiert den Vorstoß der Regierung: „Erst zieht man den Azubis das Fell über die Ohren und jetzt der Wirtschaft.“ Einen Antrag der Linken zu einem kostenlosen Ticket hatten SPD und CDU erst kürzlich abgelehnt.

Von Frank Pubantz