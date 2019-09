Azubis in MV nicht schlau genug? Darum sind so viele Lehrlinge durch die Prüfung gefallen

Schwerin/Rostock

Die steigenden Durchfallquoten bei Gesellenprüfungen in MV haben eine Diskussion um mangelnde Fähigkeiten bei Handwerkslehrlingen ausgelöst. „Die Qualität der Prüfungen ist ähnlich geblieben. Langfristig ist aber die Leistungsbereitschaft gesunken und in einzelnen Gewerken tun sich die Jugendlichen schwer, die Anforderungen zu erfüllen“, sagt Jens-Uwe Hopf, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern in Rostock.

Auslöser der Debatte ist die dramatisch schlechte Durchfallquote bei der Gesellenprüfung in Nordwestmecklenburg in diesem September. 15 von 35 Auszubildenden haben die Prüfung nicht bestanden.

Betriebe sind froh, wenn sie überhaupt junge Leute bekommen

Kreishandwerksmeister Detlef Kohrt, als Obermeister der Elektro-Innung aus Neukloster selbst erst ein knappes halbes Jahr im Amt, war überrascht: „Das ist extrem, macht uns nachdenklich und wird auch noch intern ausgewertet. Vielleicht liegt dieses dramatische Ergebnis auch ein wenig daran, dass sich einige Handwerksbetriebe darauf eingelassen haben, doch auch Hauptschüler einzustellen,“ sagt Kohrt.

Das sei seit Jahren wegen des zunehmenden Fachkräftemangels eine Forderung aus der Politik. Nun werde das Ergebnis sichtbar. Weil die Bewerberzahl so niedrig und die Auftragslage so enorm gut ist, würden Betriebe froh sein, überhaupt junge Leute zu kriegen. Kohrt sagt: „Das geht so nicht. Da schlägt der Fachkräftemangel schon voll durch.“

Durchfallerquote in MV liegt bei rund 19 Prozent

Landesweit steigt die Zahl der Durchfaller zwar leicht, pendele sich aber um die 19 Prozent ein, sagt Jens-Uwe Hopf von der Handwerkskammer. MV liege damit zwar knapp über dem Bundesdurchschnitt, aber schneide unter den ostdeutschen Bundesländern noch am besten ab.

Dort liegt der Durchschnitt bei 20,5 Prozent. Im vergangenen Jahr haben von 1432 Auszubildenden in MV immerhin 1153 die Prüfung bestanden. Hopf sagt: „Das sind 80 Prozent, die bestanden haben. Und das sollten wir betonen.“

Alle Maler, Lackierer, Bauten- und Objektbeschichter durchgerasselt

Trotzdem gebe es Probleme: Und die werden an dem katastrophalen Ergebnis in Nordwestmecklenburg in den einzelnen Gewerken deutlich. Denn alle Maler, Lackierer und alle Bauten- und Objektbeschichter, die zur Prüfung angetreten sind, sind durchgerasselt.

Bei den Tischlern liegt die Quote noch recht gut bei sieben zu drei, aber bei Friseuren und Ausbaufacharbeitern des Fachs Zimmerer fielen die Hälfte der Azubis durch. Lediglich Maurer, Zimmerer, Kfz-Mechatroniker und Metallbauer konnten eine Hundertprozentquote bei bestandenen Prüfungen aufweisen.

Die Rostocker Kreishandwerkerschaft kann diese Entwicklung für ihre Azubis nicht bestätigen, sieht aber Probleme bei Friseuren, Malern und Lackierern.

Fachkräftemangel : Betriebe nehmen, wen sie kriegen können

Die Gründe dafür sehen die Handwerksmeister in einem Mix aus Problemen. Zum einen führe die extreme Spezialisierung der Betriebe dazu, dass die Auszubildenden zwar enorm schnell mit anpacken können auf den Baustellen, aber in der Ausbildung Probleme bekommen, da in der betrieblichen Praxis nicht mehr das gemacht und vermittelt wird, was in den Prüfungen abverlangt werde. Außerdem hat der Fachkräftemangel bei vollen Auftragsbüchern zur Folge, dass immer weniger Leute immer mehr leisten sollen, und es durchaus vorkommt, dass Azubis einfach nur mit anpacken müssen, ohne in der Praxis zu lernen.

Ein weiteres Problem liege in der Bildung und Berufsbildung. Ein Rostocker Handwerker sagt, dass den jungen Leuten oft nicht nur die Bereitschaft fehle, etwas für den Beruf zu tun, sondern auch die Grundlagen fehlen, die die Schule hätte vermitteln sollen.

Außerdem lasse die Qualität der Ausbildung an den Berufsschulen zu wünschen übrig und die jungen Leute würden wegen des Produktionsdrucks in den Betrieben oft von wichtigen Lehrgängen abgemeldet oder würden sich krank melden. Dazu käme an den Berufsschulen jede Menge Unterrichtsausfall wegen Lehrermangel.

Jens-Uwe Hopf: „Natürlich sind die Anforderungen gewachsen und wir bemühen uns, Prüflinge mit Zusatzangeboten und Crashkursen weiterzuhelfen.“ Aber ob das reicht? Die Industrie- und Handelskammern haben in einer Studie ausgerechnet, dass das Land bis 2028 rund 800 zusätzliche Berufsschullehrer benötige. Bis dahin könnten aber nur maximal 300 ausgebildet werden, wenn alle ihre Prüfungen bestehen. Die Lücke per Quereinsteiger zu füllen, wie das Land das bereits wenig erfolgreich bei Grundschullehrern versucht, halten die Experten für wenig aussichtsreich.

