Trotz Corona-Zeiten gibt es sie noch – die guten Nachrichten aus dem Helios Hanseklinikum. Denn der Kreißsaal feiert 2021 ein kinderreiches Jahr, das zeichnet sich schon ab. Bis jetzt wurden hier 831 Babys geboren – 443 Mädchen und 385 Jungen. Das sind schon fast 100 mehr als im gleichen Zeitraum 2020.

14-mal kam das Babyglück gleich im Doppelpack, einmal freute sich das Team der Frauenklinik mindestens genauso wie die Eltern aus Greifswald über gesunde Drillinge.

Mehr Babys bei Helios in Stralsund, woran liegt’s?

Im gesamten Jahr 2020 wurden in Stralsund 847 Kinder geboren, 2019 waren es nur 802 Babys. Doch trotz oder vielleicht sogar wegen Corona, Lockdown und Homeoffice wird 2021 seit Jahren mal wieder ein neuer Rekord erwartet. „Wir rechnen so mit 930 bis 950 Geburten“, schätzt Oberärztin Wiebke Duwe, übrigens selbst vierfache Mutter.

Wie ist das muntere Kinderkriegen im Krankenhaus am Sund zu erklären? Einerseits haben sich viele Familien bewusst für Nachwuchs entschieden, vielleicht war in Zeiten von Kontaktsperre auch einfach mehr Zeit füreinander. „Sicher haben wir auch ein wenig davon profitiert, dass es in Bergen Einschränkungen gab. So haben sich offenbar einige gleich für Stralsund entschieden. Das ist aber nicht das Gros unseres Zuwachses. Wir haben auch Frauen aus Ribnitz oder Greifswald, die hier entbinden möchten. Auch aus Stralsund und Umgebung steigt die Zahl der Anmeldungen“, so die Kreißsaal-Chefin Wiebke Duwe und schiebt hinterher: „Viele machen im Vorab einen Termin oder nutzen unsere Sprechstunde jeden Dienstag von 8 bis 17 Uhr, um sich den Kreißsaal anzusehen und schon im Gespräch viele wichtige Fragen zu klären. Das nimmt schon viele Ängste.“

Sana-Krankenhaus auf Rügen arbeitet an Lösung für den Kreißsaal

Aus dem Sana-Krankenhaus in Bergen heißt es auf OZ-Anfrage: „Wir haben unseren Kreißsaal im Mai schließen müssen. Danach kamen noch 21 Kinder zur Welt, 9 davon per Kaiserschnitt. Die Frauen wurden und werden von Beleghebammen betreut und können natürlich den Kreißsaal nutzen“, sagt Sana-Sprecherin Doreen Ohlhoff: „Wir arbeiten weiterhin mit allen Beteiligten an Lösungsmöglichkeiten für ein sicheres Versorgungsmodell. Dazu finden regelmäßige Gespräche und Abstimmungen statt.“

Ein wesentlicher Faktor sei die Personalakquise. „Aus der heutigen Sicht lässt sich leider noch nicht vorhersagen, wann eine Wiederaufnahme umfassender Leistungsangebote in der Geburtshilfe möglich sein wird. Sobald sich diesbezüglich neue Entwicklungen abzeichnen, werden wir unverzüglich darüber informieren.“

Neues Schichtsystem in Stralsund hat sich bewährt

Personalmangel – ein Problem, das die Nachbarn auf dem Festland gut kennen. Stand der Helios-Kreißsaal doch 2018 auch kurz vor der Schließung. „Es war der richtige Schritt, als wir damals das System von fest angestellten Mitarbeiterinnen auf Beleg-Hebammen im Schichtsystem umgestellt haben. Wir haben mehr Zeit für die werdenden Muttis und das macht sich natürlich auch in einer entspannten Atmosphäre bemerkbar. Die tut allen gut“, findet Birgit Busch. Die Hebamme, die vor zwei Jahren sogar ihr eigenes Enkelkind auf die Welt geholt hat, sagt weiter: „Wir haben wirklich gute Bedingungen, können auf die Wünsche der Familien eingehen. Das hat sich bestimmt auch rumgesprochen.“ Die 55-Jährige kann das beurteilen, ist sie doch die dienstälteste Hebamme im Stralsunder Kreißsaal. Seit 1983 hat sie um die 3000 Kinder geholt.

Und auch Oberärztin Duwe ist froh, sich nicht mehr mit Personalmangel herumschlagen zu müssen. „Es macht wirklich Spaß zur Arbeit zu kommen. Da haben wir alle schon ganz andere Zeiten erlebt.“

Elf Hebammen sind im Einsatz

Das System: Es wird in zwei 12-Stunden-Schichten gearbeitet. Eine Hebamme betreut zwei Frauen. Klopfen mehr Frauen mit Wehen an, kommt eine Hebamme aus der Rufbereitschaft dazu. Bei einem Hoch im Kreißsaal fährt eine dritte Geburtshelferin zum Einsatz. Angefangen haben vor drei Jahren neun Hebammen. Inzwischen stehen elf Geburtshelferinnen im Dienstplan. Erfreulich: Sowohl im letzten Jahr als auch 2021 haben jeweils zwei Hebammen ihre Ausbildung, inzwischen zum Studium aufgewertet, begonnen.

Äußere Wendung statt Kaiserschnitt

Gynäkologin Wiebke Duwe freut sich außerdem, dass sich durch die intensive Betreuung mehr Frauen für die Spontangeburt entschieden haben. „Unsere Kaiserschnittrate liegt bei etwa 30 Prozent und ist gegenüber den Vorjahren gesunken.“ Für Wiebke Duwe ein Erfolg des gesamten Teams – elf Hebammen und neun Ärzte. Dass auch bei einer so genannten Beckenendlage nicht unbedingt ein Kaiserschnitt nötig ist, wird jetzt auch in der Stralsunder Frauenklinik gezeigt – weil das Kind behutsam und schmerzlos im Bauch der Mutter gedreht wird. Äußere Wendung heißt das bei den Geburtshelfern.

Kinderkriegen in Corona-Zeiten

Froh sind die Mitarbeiter des Kreißsaals, dass die Väter trotz Corona bei der Geburt ihrer Kinder dabei sein durften. Kleine Einschränkung: Man muss sich testen lassen. „Wir hatten auch einige Fälle, wo sich die Hochschwangere mit Covid angesteckt hat. Darauf bereiten wir uns natürlich vor. Eine Hebamme betreut dann die Frau separat, aber in unserem Kreißsaal, und dann mit Vollschutz“, so Wiebke Duwe und ergänzt: „Ich bin froh, dass die Impfung jetzt für Schwangere empfohlen wird. Denn gerade ab dem zweiten Drittel kann es bei den Frauen zu schweren Verläufen kommen.“ Zum Glück sei im Hanseklinikum bisher alles glatt gegangen, auch wenn sich manche Mütter lange quälen mussten.

Von Ines Sommer