Anna will ihr Single-Dasein beenden und im TV die große Liebe finden – deshalb nimmt sie an der TV-Sendung „Der Bachelor“ teil. Ab dem 26. Januar läuft die neue Staffel bei RTL. Wie sie den Junggesellen Dominik für sich gewinnen möchte, wie ihr Traummann aussieht und welches Hindernis ihr den Sieg in der Dating-Show vermasseln könnte.