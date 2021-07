Rostock

Eine Villa in Griechenland, 20 Single-Männer und eine Frau auf der Suche nach der großen Liebe: Das sind die Zutaten der TV-Kuppelshow „Die Bachelorette“.

In der achten Staffel der RTL-Sendung will Maxime Herbord den Mann fürs Leben finden. Zu denen, die ihr Herz erobern wollen, gehört Tony Lübke. Ob das dem Polizisten aus Rostock gelingt, können Zuschauer im Fernsehen ab dem 14. Juli mitverfolgen.

Online ist die erste Folge schon jetzt zu sehen. Die OZ hat reingeklickt. Bekommt Tony Lübke die erste Rose oder gibt ihm Maxime schon nach dem ersten Kennenlernen einen Korb? Achtung, Spoiler-Alarm!

Maxime im Glitzerkleid – und Tony zeigt Nerven

Das Liebesabenteuer beginnt mit dem Kennenlernen. Die erste Nacht der Rosen bricht an, die Kandidaten und die Bachelorette sehen sich zum ersten Mal – vor laufender Kamera. Auch für Tony Lübke ein ungewohnter Moment. Die Limousine bringt ihn zur Villa, davor wartet bereits Maxime auf ihn. Der Rostocker ist auf den ersten Blick geblendet – von Maximes Glitzerkleid. Tony, der sich im Vorfeld als entspannten Typ beschrieb, zeigt Nerven.

„Das erste Blind Date für mich, ich bin mega aufgeregt“, gesteht der Mecklenburger, als er Maxime gegenübersteht. Küsschen links, Küsschen rechts, dazu ein Lächeln und ein Kompliment für die Bachelorette: „Der erste Eindruck ist bombastisch.“

Ein Begrüßungsgeschenk aus seiner Heimat hat er auch dabei. Er habe ihr Gold von der Ostsee mitgebracht, sagt der 30-Jährige und holt einen Bernstein aus der Sakkotasche. „Der steht ein bisschen für Hoffnung, für Glück und Erfolg.“ Ob’s hilft?

Die erste Rose geht an einen Norddeutschen

Nachdem die Bachelorette alle Kandidaten begrüßt hat, geht’s in der Villa weiter: Maxime als Herzdame umringt von 20 Single-Männern – vom schüchternen Romantiker über den smarten Schwiegermutterliebling bis zum Draufgänger ist alles dabei. Einer der Boys scheint der Bachelorette besonders gut zu zu gefallen, schon vor dem obligatorischen Sektanstoß überreicht sie die erste Rose – nicht an Tony, sondern an den Hamburger Leon.

Das erste Einzelgespräch geht an Kenan, das dauert Tony wohl zu lange. Er verbrüdert sich mit Jonathan und stört die traute Zweisamkeit, um selbst zum Zug zu kommen. Drei, vier Sätze werden gewechselt, mehr ist nicht drin.

Ist Maxime sein Typ? Tony scheint unentschlossen. Maxime sei „eine Bomben-Frau“, sagt er den anderen Kandidaten. Aber der Funke scheint (noch) nicht überzuspringen. Für Tony dürfte das kein Grund sein, Maxime links liegen zu lassen. Er glaube daran, dass sich Gefühle mit der Zeit entwickeln, hatte er im Vorfeld der Kuppelshow erklärt.

Wer muss bei Folge 1 von „Die Bachelorette“ gehen?

Und Maxime? Nach Smalltalks und Sektchen muss die Bachelorette die Entscheidung treffen: Welchem Mann gibt sie eine Rose und für wen ist das Liebesabenteuer in Griechenland schon nach Folge eins zu Ende? Tony muss nicht lange zittern. Rose vier geht an ihn. Drei Männer schickt sie dagegen in die Wüste.

Ob’s für Tony Lübke ein Happy End oder Herzschmerz gibt, können Fernsehzuschauer ab dem 14. Juli immer mittwochs auf RTL miterleben. Dann strahlt der Sender die neue Staffel von „Die Bachelorette“ aus. Nutzer des Streaming-Portals TVNOW können die Folgen jeweils schon eine Woche vor der TV-Ausstrahlung sehen.

Von Antje Bernstein