Rostock

In seinem Job macht Tony Lübke Verbrecher dingfest. Im TV geht der Polizist aus Rostock auf Rosen-Jagd: In der RTL-Kuppelshow „Die Bachelorette“ will der 30-jährige Hanseat das Herz von Maxime Herbord erobern.

Mit dem Ziel ist der Cop von der Küste nicht allein: Insgesamt 20 Single-Männer – vom Romantiker bis zum Draufgänger – wollen unter der Sonne Griechenlands Maxime für sich gewinnen.

Tony Lübke will der brünetten Schönheit mit seinem Sinn für Humor den Kopf verdrehen. Denn so rigoros er in seinem Beruf auch oft sein muss: Privat hat der Polizeibeamte immer einen flotten Spruch auf den Lippen. Auch seine Traumfrau sollte nicht auf den Mund gefallen sein. Er habe kein Problem damit, wenn ihm eine Frau die Meinung geigt und Kontra gibt – im Gegenteil. „Eine Frau muss mir Paroli bieten können“, sagt der Rostocker.

Hobbyfußballer auf Rosen-Jagd

Hätte er die Wahl zwischen Sexbombe und Mädchen von nebenan, würde er einen „gesunden Mix“ aus beidem wählen. Sich selbst beschreibt der Hobbyfußballer als Mischung aus Bad Boy und Schwiegermutters Liebling. Ob er damit bei der Bachelorette Eindruck schinden und sie für sich einnehmen kann?

Die 26-Jährige war 2018 noch selbst auf Rosen-Jagd: Den Kampf um „Bachelor“ Daniel Völz gab Maxime Herbord nach sechs Wochen jedoch freiwillig auf – obwohl sie ihn ziemlich attraktiv fand. Es habe charakterlich nicht gepasst.

Bekommt Tony von Bachelorette Maxime die letzte Rose? Quelle: TVNOW

Polizist liebt Partys

Eitel scheint Tony Lübke nicht zu sein. Im Bad brauche er nur fünf Minuten. In der Kuppelshow dürfte er sich nur schwer zu Gefühlsausbrüchen und Konkurrenzkämpfen mit den anderen Kandidaten verleiten lassen. Er sei „total entspannt“ und emotional gesehen eher der verschlossene Typ.

Dafür kann die Bachelorette jede Menge Spaß mit ihm haben, denn Partymachen liegt dem Mecklenburger Jung im Blut: „Ich komme aus einer Entertainer-Familie, mein Papa ist DJ, meine Mutter singt in einer Band.“

Maxime Herbord träumt von einer eigenen Familie, wünscht sich drei Kinder. Ob Tony Lübke der passende Mann dafür ist? Quelle: TVNOW

Küssen? Erst beim zweiten Date

Gefällt ihm eine Frau, ist der Rostocker nicht schüchtern. Küssen komme für ihn ab dem zweiten Date in Frage. Statt an die Liebe auf den ersten Blick glaubt Tony Lübke daran, dass sich Gefühle mit der Zeit entwickeln. Seit eineinhalb Jahren ist der 1,79-Mann Single.

Liebessuche im TV Tony Lübke ist nicht der erste aus Mecklenburg-Vorpommern, der im Fernsehen die Liebe fürs Leben sucht. Auch die Ladys suchten in der Kuppelshow ihr Glück. 2014 zum Beispiel wollte die Schwerinerin Lisa Bülow bei „Der Bachelor“ Christian Tews für sich gewinnen. Der Junggeselle entschied sich gegen die ehemalige Studentin der Uni Rostock. 2016 wollte die gebürtige Neubrandenburgerin Cindy Riedel TV-Bachelor Leonard Freier bezirzen. Das klappte nicht, dafür gab die einstige Soldatin im TV einem damals Wildfremden das Ja-Wort: In der Sat.1-Show „Hochzeit auf den ersten Blick“ hat sie 2019 Alex das Ja-Wort gegeben, vor den Augen Hunderttausender Fernsehzuschauer. Das Paar ist bis heute zusammen.

Ob’s zwischen Tony Lübke und Maxime Herold funkt, können TV-Zuschauer ab dem 14. Juli miterleben. Dann startet um 20.15 Uhr die achte Bachelorette-Staffel auf RTL. Auf dem Streamingportal TVNOW geht’s schon eine Woche vorher los. Das große Finale gibt’s nach neun Folgen am 15. September: Dann vergibt Maxime Herbord die letzte Rose und wählt so ihren Traumprinzen.

Von Antje Bernstein