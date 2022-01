Rostock

Fast jeder TV-Sender hat sie im Programm und alle versprechen sie das große Happy End: Kuppelshows, bei denen meist attraktive Singles um die Gunst des anderen Geschlechts kämpfen – natürlich immer mit der Absicht, die große Liebe zu finden.

Dass das aber utopisch und unrealistisch ist, das war Tony Lübke schon von vornherein klar. Der Rostocker hat 2021 an der RTL-Sendung „Die Bachelorette“ teilgenommen. Über mehrere Wochen lernte der 31-Jährige dabei in Griechenland die Junggesellin Maxime Herbord kennen. Gefunkt hat es jedoch nicht, Tony stieg freiwillig aus.

„Die Teilnahme war eine Schnapsidee gewesen“, berichtet der Rostocker nun etwa ein halbes Jahr nach der Ausstrahlung der achten Staffel. „Ich hätte ja auch nicht gedacht, dass es klappt“, sagt er und lacht. Mit einem Kumpel sei ihm damals der Gedanke, sich zu bewerben, bei einem Glühwein gekommen.

„Ich hatte Bock auf das Abenteuer“

Allerdings brauchte Tony nicht „Die Bachelorette“, um eine Frau kennenzulernen. „Das hat schon vorher gut funktioniert“, sagt der Rostocker. Gereizt hat ihn das Fernsehformat trotzdem: „Aber gar nicht unbedingt, weil ich auf der Suche nach meiner Traumfrau war, sondern weil ich Bock auf das Abenteuer hatte“, gibt der 31-Jährige zu.

Trotzdem habe er nach der Zusage lange überlegt, ob er wirklich teilnimmt. „Ich hatte Angst, dass man von der Produktion in eine gewisse Rolle gedrängt wird. Das ist jedoch nicht der Fall“, betont der Rostocker nun nach der Show. „Die Dates sind zwar vorgegeben, aber was man sagt und wie man sich gibt, ist einem selbst überlassen.“

Die Dreharbeiten in Griechenland seien dementsprechend entspannt gewesen – nur das ein oder andere Date mit der „Bachelorette“ wurde dann doch für Tony unangenehm. „Man muss gleich beim ersten Treffen von null auf 100 Prozent gehen. Niemals würde man beispielsweise im normalen Leben seiner Datepartnerin einen Liebesbrief schreiben. Das war schon seltsam.“

Ist Tony aus Rostock noch Single?

Nach der „Bachelorette“ hat sich für den 31-Jährigen aber nur wenig in seinem Datingleben geändert: „Klar, meine Followerzahl bei Instagram ist gestiegen und es haben mir auch mehr Frauen geschrieben, was das Dating vereinfacht hat. Aber ich habe das nicht ausgenutzt oder mich mit jeder getroffen“, sagt Tony. Ist er also noch zu haben? „Ich bin seit Dezember in einer Beziehung“, verrät der Rostocker.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Folgen der achten Staffel von „Die Bachelorette“ mit Tony sind noch immer im Internet auf RTL+ abrufbar. Für alle Fans der Kuppel-Show startet auch am 26. Januar die neue Staffel von „Der Bachelor“ auf RTL – mit dabei ist auch hier eine Kandidatin aus Rostock.

Von Ann-Christin Schneider