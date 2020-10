Rostock

Minister Till Backhaus ( SPD) ist für den Umweltschutz und die Landwirtschaft in MV verantwortlich. Über diesen Konflikt, seine Kindheitserinnerungen an den Wald und den großen Erfolg der OZ-Aktion „Mein Baum“ spricht er im Interview mit OZ-Chefredakteur Andreas Ebel.

Was ist Ihre erste Erinnerung an den Wald?

Till Backhaus: Mein Vater war Arzt. Ihm war es wichtig, am Sonntag in den Wald zu gehen. Er war auch Jäger. Ich kann mich an unsere Waldspaziergänge sehr gut erinnern. Er hat uns beigebracht, Fährten zu lesen. Auf einer Lichtung, das weiß ich noch wie heute, haben wir Rehe und einen Fuchs gesehen. Der Fuchs sprang. Er hat sich wahrscheinlich eine Maus gefangen. Diese Szene habe ich noch heute vor Augen.

Prägen Sie solche Erlebnisse in Ihrem politischen Handeln?

Es ist wichtig, dass wir Kinder so früh wie möglich an das Räderwerk der Natur, der Wälder, heranführen. Der Wald als außerschulischer Lernort kann das beflügeln. Klimaschutz, Artenschutz und sauberes Wasser gehen uns alle an.

Bei der Aktion „Mein Baum“ haben unsere Leser schon mehr als 109 000 Euro für Baumpflanzungen in MV gespendet. Der schlechte Zustand des Waldes scheint viele zu bewegen.

Mit diesem Ergebnis habe ich so nicht gerechnet. Das ist überwältigend und ich bin sehr dankbar dafür. Die Menschen möchten selbst einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Mit dem Wald verbindet man viele Sachen. Er ist ein Multitalent. Der deutsche Wald hat seit Jahrtausenden eine besondere Bedeutung für die Menschheit. Er ist Energielieferant, Holz beschert uns Möbelstücke, ist beim Holzbau nicht wegzudenken. Er ist aber auch Klimaschützer. Nimmt Staub auf, produziert Sauerstoff, ist Kohlenstoffspeicher und, und, und.

Wie schlecht geht es unserem Wald in MV?

Wir haben Veränderungen im Klima, da sind sich die Wissenschaftler einig. In den Wintermonaten haben wir erhebliche Niederschläge und kaum Frost. Das stresst den Wald. Ein gestresster Wald schwächt die Bäume, die anfälliger gegen Schädlinge werden. Bei den Nadelbäumen ist das insbesondere der Borkenkäfer. Hinzu kommen Pilzarten, die den Bäumen zu schaffen machen.

Mit Schleswig-Holstein gehört Mecklenburg-Vorpommern zu den waldärmsten Regionen Deutschlands. 24 Prozent Prozent der Landesfläche ist Wald. Was ist das Ziel?

Unser Ziel wäre der Bundesdurchschnitt. Der beträgt 33 Prozent Waldfläche.

Hat das Land diese Flächen zum Aufforsten oder müssen Sie zukaufen?

Wenn wir weltweit eine Milliarde Hektar Wald (10 Mio. Quadratkilometer; d. Red.) aufforsten oder wiederherstellen würden, wäre das Klimaproblem gelöst. Das ist eigentlich eine überschaubare Zahl (Die Welt hat eine Landfläche von 150 Millionen Quadratkilometer; d. Red.).

Wir in MV haben 520 000 Hektar Wald. 220 000 Hektar gehören dem Land, also uns allen. Da passe ich auch auf, dass es so bleibt. In den nächsten zehn Jahren werden wir zusätzliche Flächen aus der landwirtschaftlichen Produktion herausnehmen.

Also mit Auslaufen der Pachtverträge?

Ja, genau. In den zehn Jahren werden wir von den 87 000 Hektar Landwirtschaftsfläche, die dem Land gehören, zehn Prozent, also 8700 Hektar, herausnehmen. Wir fangen schon jetzt damit an. Die ersten 100 Hektar werden wir schon in diesem Jahr für Aufforstungen bereitstellen.

Haben Sie da nicht einen inneren Konflikt? Sie sind auch Landwirtschaftsminister. Die Landwirte beklagen, dass Flächen fehlen.

Ja, das kann ich nachvollziehen. Ich bin von Hause aus ja auch Landwirt. Mir ist klar, dass jeder Landwirt weiterhin jedes Stück Land bewirtschaften und daraus Einkommen ziehen möchte. Viele Landwirte und im übrigen auch Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner haben erkannt, dass wir einen Paradigmenwechsel brauchen. Dass öffentliche Gelder an Landwirte nicht mehr pauschal ausgezahlt werden dürfen, sondern an gewisse Leistungen geknüpft sein müssen. An Leistungen der Landwirte für die Gesellschaft: sauberes Wasser, gesunde Lebensmittel, Beiträge zum Artenschutz und Klimaschutz.

Sie müssen auch davon leben können.

Ja. Das gilt auch für den Forstwirt. Diese Faktoren Klimaschutz, Artenvielfalt, sauberes Wasser sind in das Produkt, egal ob es das Brot, das Gemüse oder das Holz ist, nicht eingepreist. Im Moment bekommen die Landwirte in Mecklenburg-Vorpommern pro Jahr 450 Millionen Euro pauschal dafür, dass sie Flächen bewirtschaften. Das müssen wir ändern.

Müssten wir den Wald nicht sich selbst überlassen, damit er sich regeneriert?

Ja. Und da gibt es auch einen Grundkonflikt. Unser System basiert auf dem Schema Schutz durch Nutzung. Für die nachfolgenden Generationen ist es wichtig, dass wir in den Nationalparks den Wald in Ruhe lassen. Hier hilft sich die Natur selbst. MV ist das einzige Bundesland, das das Ziel, zehn Prozent der Waldfläche nicht zu bewirtschaften, erreicht hat.

Zurück zu unserer Aktion „Mein Baum“. Was wird von dem Geld unserer Leserinnen und Leser gepflanzt? Welche Bäume haben Zukunft?

Wir gehen weg von der Monokultur. Wir haben inzwischen 65 Prozent der Wälder komplett umgebaut. Es gibt quasi keine reinen Kiefern- oder Fichtenwälder mehr. Wir haben vor allem Laub-Mischwälder, die beim Klima- und Artenschutz viele Vorteile bieten. Die Arten, die schon vor Tausenden von Jahren hier beheimatet waren, sind auch die Bäume der Zukunft: die Buche, die Eiche. Wir beschäftigen uns auch mit der Vogelkirsche, der Espe oder anderen Nadelbaumarten, die in Vergessenheit geraten sind wie die Flatter-Ulme. Aber auch nicht so heimische Arten, die mit mehr Wärme und weniger Wasser auskommen, wie die Douglasie und die Roteiche, sind interessant. Das hilft uns beim Klimawandel.

Baumaktion für MV Viele Menschen haben sich seit dem Frühjahr an der Aktion „Mein Baum“ beteiligt und mehr als 109 000 Euro für viele neue Bäume gespendet. „Die Bäume waren bestellt, die Pflanztage wurden organisiert – und dann kam Corona. Wir mussten die Pflanztage leider absagen“, erklärt OZ-Chefredakteur Andreas Ebel. Damals gelieferte Setzlinge sind von den Forstämtern eingepflanzt worden. Jetzt werden die Pflanztage für alle nachgeholt: 14. November: Hauptveranstaltung der OZ-Aktion „Mein Baum“ beim Forstamt Bad Doberan in Ivendorf von 11 bis 17 Uhr

in von 11 bis 17 Uhr 14. November: Forstamt Grevesmühlen in Everstorf von 9 bis 15 Uhr

in von 9 bis 15 Uhr 16. November: Forstamt Poggendorf in Barnekow von 9.30 bis 13 Uhr

in Barnekow von 9.30 bis 13 Uhr 21. November: Forstamt Jägerhof in Karliburg von 10 bis 13 Uhr

Jägerhof in Karliburg von 10 bis 13 Uhr 21. November: Forstamt Wredenhagen in Biestorf von 11 bis 13 Uhr

in von 11 bis 13 Uhr 28. November: Forstamt Billenhagen in Billenhagen, Uhrzeit ist noch offen

Billenhagen in Billenhagen, Uhrzeit ist noch offen 28. November: Forstamt Schuenhagen in Pennin von 9 bis 14 Uhr

Schuenhagen in Pennin von 9 bis 14 Uhr 30. November: Forstamt Poggendorf in Segebadenhau von 9 bis 13 Uhr Außerdem startet die OSTSEE-ZEITUNG einen großen Malwettbewerb bei der Hauptveranstaltung am 14. November in Ivendorf bei Bad Doberan. Mehr zur OZ-Baumaktion gibt es hier.

Sie sind ja auch Vater. Wie führen Sie Ihre Kinder an die Geheimnisse des Waldes heran?

Wenn ich Zeit habe, gehen wir sehr gerne in den Wald. Ich bin ja auch Jäger. Ich war mit unserem achtjährigen Sohn schon auf Jagd, vorher haben wir Fährten gelesen. Kindern ist auch schon in diesem Alter der Klimaschutz wichtig.

Von Andreas Ebel