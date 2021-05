Schwerin

MV muss sich aus Sicht von Umweltminister Till Backhaus (SPD) kaum Sorgen machen, in einigen Jahrzehnten den Atommüll Deutschlands zu lagern. Backhaus hält den Nordosten geologisch für ungeeignet.

„Wir sind nicht das Atomklo Deutschlands“, hatte der Minister im Herbst 2020 auf die Vorstellung von möglichen Standorten für Endlager reagiert. Bundesweit hat die Bundesgesellschaft für die Endlagerung von Atommüll (BGE) 90 Gebiete ermittelt, die näher untersucht werden sollen. Sechs dieser Gebiete befinden sich in MV, die wegen geologischer Ton- oder Salz-Strukturen für eine mögliche Atommüll-Endlagerung infrage kämen. Das sind: eine riesige Fläche von Nordwest­mecklenburg über Schwerin und Ludwigslust-Parchim bis in die ­Müritzregion. Steinsalzvorkommen unter den Inseln Hiddensee und Rügen. Der Salzstock Werle bei Ludwigslust. Ein kleineres Steinsalz-Vorkommen bei Grabow. Tongestein-Schichten bei Pasewalk. Dazu einzelne Gebiete, die sich in den Süden MVs erstrecken (siehe Karte).

Regionen, die aus Sicht der Bundesgesellschaft für Endlagerung für ein Atomendlager infrage kämen. MV-Minister Till Backhaus (SPD) sieht das anders. Quelle: Arno Zill

Backhaus: Position „mit Wissen und Fakten hinterlegt“

Mittlerweile habe die Landesregierung der BGE weitere Details zu den Standorten gesandt - „und entsprechende Stellungnahme überliefert“, so Backhaus. Sein Zwischenfazit: „Ich bin der deutlichen Überzeugung, dass MV nicht zu den Standorten gehören wird. Das haben wir mit Wissen und Fakten unterlegt.“

Das Landesamt für Umwelt und Naturschutz (LUNG) hält die jeweiligen Standorte für zu hoch- oder zu tiefliegend, die für das Atomendlager nötigen Gesteinsschichten für nicht mächtig oder solide genug. So ist in einer Stellungnahme zusammengefasst zu lesen. Ein späteres Endlager soll in einer Tiefe von 300 bis 1500 Metern ­entstehen.

Bei seiner Einschätzung kann sich das LUNG auf Bohrkerne berufen, die zu DDR-Zeiten bei der Suche nach Bodenschätzen gewonnen wurden. Beispiel: Der Salzstock unter den Inseln Hiddensee und Rügen habe nicht die von der im Bundesamt angenommene Mächtigkeit von 340 Metern. Eine Tiefbohrung bei Gingst, erfolgt 1973, zeige kein Steinsalz-Vorkommen, eine Bohrung bei Samtens lediglich 57 Meter. Daher schließe er den Ostsee-Standort „komplett aus“, so Backhaus. Auch, dass unter der Landeshauptstadt Schwerin später Atommüll gelagert wird, glaube er nicht.

Umweltschützer: bisher zu wenige Informationen

Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) MV moniert: Der Zwischenbericht des BGE sei „unvollständig und der Informationsgehalt für Mecklenburg-Vorpommern deutlich zu gering“, so Geschäftsführerin Corinna Cwielag. Geologische Daten, etwa aus Bohrungen, seien bisher unzureichend eingeflossen. Allerdings sagt Cwielag auch: „Für Entscheidungen, ob Bundesländer ausgeschlossen werden können, ist es viel zu früh.“

Vor zu frühem Jubel warnt Claudia Müller, Grünen-Bundestagsabgeordnete aus Stralsund. „Schon andere sind vorgeprescht und haben ihr Bundesland für ungeeignet erklärt.“ Die Bewertung von Standorten werde letztlich eine eingesetzte Kommission vornehmen.

Bund: Wir werden alle Standorte weiter untersuchen

Die Bundesgesellschaft für Endlagerung sammele weiter Informationen über die 90 Standorte, so Sprecherin Monika Hotopp. Bisher sei „anhand der Aktenlage“ vermutet worden, dass dort günstige geologische Voraussetzungen für ein Atomendlager herrschen. „Wir werden sie daher weiter untersuchen.“

Von Frank Pubantz