Bis kurz vor Ablauf Antragsfrist für die EU-Agrarbeihilfen am 15. Mai haben nach Angaben von Agrarminister Till Backhaus (SPD) 70 Prozent der Bauern in Mecklenburg-Vorpommern ihre Ansprüche geltend gemacht. Erstmals erfolge die Anmeldung online unter agrarantrag-mv.de über das Internet. Die Erfahrung zeige, dass nach Anlaufproblemen das System gut funktioniere und von den Landwirten auch problemlos genutzt werden könne, sagte Backhaus am Donnerstag im Landtag in Schwerin. Er mahnte, die Zeit bis zum Fristende Freitagnacht für die Antragstellung zu nutzen und so finanzielle Sanktionen zu vermeiden. Bis zum 2. Juni seien dann noch Korrekturen am Antrag möglich. Nach dem 9. Juni eingehende Anträge würden wegen Fristüberschreitung abgelehnt.

410 Millionen Euro pro Jahr an EU-Zuschüssen

Die Landwirte in Mecklenburg-Vorpommern erhalten aktuell etwa 410 Millionen Euro pro Jahr an flächengebundenen Zuschüssen von der EU. Nach Angaben des Agrarministeriums machen diese Zahlungen für einzelne Betriebe bis zu einem Drittel der Einnahmen aus. Etwa 353 Millionen Euro werden pauschal als Direktzahlungen für die Bewirtschaftung von Agrarflächen ausgereicht, 57 Millionen gibt es gezielt für nachhaltige und umweltschonende Landnutzung sowie für die Entwicklung des ländlichen Raums.

Von dpa