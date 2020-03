Backhaus mit Appell: Studenten und Rentner in MV als Erntehelfer nötig

Schwerin

Durch die Corona-Krise drohen in MV massive Ernteausfälle, daher richtet Agrarminister Till Backhaus ( SPD) einen Appell an die Bevölkerung. Kurzarbeiter, Rentner, aber auch Studenten könnten mit helfen, Erdbeeren und Spargel zu ernten, sich so Geld dazuverdienen. Backhaus warnt: Ohne Helfer könnte es im Land „ Engpässe bei der Versorgung mit frischem Gemüse und Obst kommen“.

Hintergrund des Hilferufs: Saisonarbeitskräfte aus dem Ausland dürfen derzeit wegen der Epidemie nicht mehr nach Deutschland einreisen. Allein in MV fehlten somit 10000 Frauen und Männer in der Ernte, so Backhaus. Hinzu kämen rund 6000 Beschäftigte aus dem Ausland, die derzeit landesweit in der verarbeitenden Industrie tätig seien. Er fürchte, so Backhaus, dass viele davon Ostern ausreisen und danach zunächst in Quarantäne müssten, um hier wieder arbeiten zu können. Dies würde schweren Schaden in der Branche anrichten.

Backhaus : Die Lebensmittellager in MV sind derzeit gefüllt

Bereits in ein zwei Wochen starte die Erdbeerernte. „Die Erdbeeren, die wir jetzt ernten, kann man nicht einfach wie bei VW und BMW abstellen, sondern sie wachsen weiter“, so Backhaus. Daher brauche es dringend Erntehelfer. Kurzarbeiter, die vom Staat 60 oder 67 Prozent ihres Nettolohnes erhalten, könnten so ihr Einkommen aufbessern, auch jüngere Rentner. Dazu seien die Zuverdienstgrenzen erweitert worden. Auch Studenten könnten mit anpacken. Dazu müsste die Bundesregierung aber zuvor den Weg freimachen, damit Zuverdienste das BAföG nicht schmälern.

Grundsätzlich sehe er Landwirtschaft und Ernährungswirtschaft in MV gut für die Krise gerüstet, so der Minister. Die Lager seien mit Lebensmitteln voll.

