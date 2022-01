Der Minister will jungen Klimaschützern eine Fläche von zehn Hektar für einen Klimaschutzwald zur Verfügung stellen. Die sind aber empört, dass Backhaus ihnen die Idee offenbar aufdrücken will und vorher nicht informiert hat. Die Regierung sollte lieber ernsthaft Klimaschutz betreiben.

Backhaus träumt vom „Fridays for Future“-Wald in MV

