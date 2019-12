Schwerin

Till Backhaus (2020) zieht den Colt: Ab 2020 will er aggressive Wölfe gezielt abschießen lassen, sagt der Umweltminister. MV setze darauf, dass eine Initiative im Bundesrat zur Änderung des Naturschutzgesetzes erfolgreich sein wird. Anlass sind zunehmende Attacken auf Schafe und Ziegen.

Der Wolf steht unter strengem Schutz, auch nach EU-Recht. „Ich gehe davon aus, dass wir im kommenden Jahr Rechtssicherheit haben und einzelne Wölfe entnehmen können“, sagte Backhaus am Freitag im Landtag.

Backhaus : Gesetz muss auf Bundesebene geändert werden

Dort gab es eine teils hysterische Diskussion zu Problemwolf GW924m, der, von Schleswig-Holstein kommend, auch in Nordwestmecklenburg und auf der Insel Usedom Nutztiere riss. Die AfD fordert die Bejagung des Wolfes. „Was muss noch geschehen, bevor etwas geschieht?“, fragt der Abgeordnete Horst Förster – und deutet an, dass Kinder zu Opfern werden könnten.

Beate Schlupp ( CDU) zeichnet ein Bild überforderter Behörden, weil jeder Landkreis allein für das Problem zuständig sei. „Eher würde hier ein Wolf in MV an Altersschwäche sterben, als entnommen zu werden.“ Ihre Forderung: den Wolfsbestand genau analysieren und „Schutzjagd durchsetzen“. Wolfgang Weiß (Linke) spricht sich wiederum gegen Obergrenzen und Jagdfreigabe aus.

Derzeit acht Rudel mit bis zu 100 Wölfen in MV bekannt

Die Zahl der Wölfe in MV nimmt weiter zu. Acht Rudel seien derzeit bekannt, dazu zwei Paare – zum Beispiel bei Grabow, an der Müritz, bei Torgelow und Rostock. Etwa 20 Welpen seien in diesem Jahr gezählt werden, so Backhaus. In fünf weiteren Regionen sei der Status unklar.

Die Zahl der Wolfsrisse steigt, bis Ende Oktober gab es landesweit knapp 40 Vorfälle. Betroffen: Schafe, Rinder, Damwild. Bilanz offiziell: 146 tote, 46 verletzte Tiere. Im November sorgte Problemwolf GW924m für Aufsehen, der in zwei Landkreisen Tiere zerfleischte. Weitere Wolfspaare leben laut Ministerium unmittelbar hinter den Landesgrenzen zu Brandenburg und Niedersachsen.

Laut Deutschem Jagdverband werde die Zahl der Wölfe bundesweit binnen eines Jahres bis 2020 um 500 auf etwa 1800 steigen. Offizielle Gesamtzahlen für MV gibt es nicht. Anhand der Auskünfte des Ministeriums zu Rudeln dürften es bis zu 100 sein. Dunkelziffer ungewiss.

Bauernpräsident fürchtet ein „bürokratisches Monster“

Detlef Kurreck, Präsident des Bauernverbandes MV, wirft der Regierung Intransparenz vor. „Es wird immer nur das bestätigt, was sowieso bekannt ist.“ Das sorge für großes Misstrauen in der Bevölkerung. Eine Lockerung des Wolfsschutzes wäre gut, so Kurreck. Nur befürchte er ein „bürokratisches Monster“ mit massiven Vorschriften zur Dokumentation. „Der Wolf lacht sich tot.“

Backhaus will dennoch beruhigen. „Wir haben keine Wolfsplage in MV, aber ein stetiges Ansteigen der Population.“ Ein Hauptproblem sehe er darin, dass Schaf- und Ziegenhalter zu wenig für den Schutz ihrer Tiere tun – durch Zäune oder Hütehunde.

Den Aggro-Wolf GW924m hätten die MV-Behörden auch ohne Gesetzesänderung sofort abschießen lassen, sagt Backhaus. Das Problem sei, ihn zu finden und zweifelsfrei zu identifizieren. Das Tier werde wohl längst in Polen sein. Konkretes? Fehlanzeige.

