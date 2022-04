Bad Doberan

Das Auto stehen lasse und mit dem E-Bike zur Arbeit fahren  – das scheint für einige Menschen angesichts der aktuellen Spritpreise eine Alternative zu sein. Der Trend in Richtung Elektrofahrrad ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Das sieht auch Marko Harder von Zweirad Harder in Bad Doberan (Landkreis Rostock). „Das Thema E-Bike wird immer präsenter“, sagt er. Das hänge sicherlich auch mit den gestiegenen Preisen für Benzin und Diesel zusammen, glaubt Harder.

Statt mehr als zwei Euro für den Liter Sprit zu zahlen, seien Kundinnen und Kunden aufs Fahrrad mit Antrieb umgestiegen, wie der Geschäftsführer bestätigt. Das sei zwar nur vereinzelt der Fall, aber die Akzeptanz für das E-Bike sei generell stark gestiegen. „Früher war es verpönt, damit zu fahren. Die Leute haben gedacht: Das ist nur etwas für faule Menschen. Das stimmt aber nicht“, s0 Harder.

Bei Wind und Wetter mit dem E-Bike fahren

Denn wer ein E-Bike habe, sei deutlich öfter unterwegs, auch bei schlechtem Wetter. „Viele würden bei starkem Wind eher das Fahrrad zu Hause lassen und Auto fahren, damit man nicht verschwitzt am Ziel ankommt.“ Das Radfahren falle mit einem Elektrofahrrad aber deutlich leichter.

Hinzu komme der sportliche Effekt. „Wenn ich mit dem E-Bike unterwegs bin, fahre ich häufiger, als wenn ich gar nicht Fahrrad fahre. Und ich fahre auch deutlich weitere Strecken“, erzählt Harder. Dann würden aus 15 Kilometern schon mal 50 Kilometer. Seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter würden schon seit Jahren mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren – ob mit oder ohne Antrieb.

Lange Wartezeiten bei E-Bikes

Zudem werden auch die Finanzierungsmöglichkeiten für E-Bikes besser. Denn preislich sind diese deutlich teurer. Wer ein Mittelpreis-Fahrrad mit Elektroantrieb im Bad Doberaner Fahrradladen kaufen will, liegt bei etwa 3500 bis 4000 Euro.

Ein Fahrrad zu kaufen sei mittlerweile allerdings fast wie der Kauf eines neuen Autos, stellt Peter Kärst von Dalli’s Fahrradshop in Kühlungsborn fest. Auch bei ihm ist die Nachfrage nach E-Bikes in der letzten Zeit kontinuierlich gestiegen. Diese könne aber gar nicht bedient werden, da es zu Lieferproblemen komme. „Teilweise liegen die Liefertermine im nächsten Jahr. Wer jetzt bestimmte Modelle sucht, muss sich auf lange Wartezeiten einstellen“, sagt er.

Die Nachfrage bleibt aber hoch. Auch beim Verleih von Fahrrädern sind E-Bikes gefragt. „Viele wollen das mal ausprobieren und sich in nächster Zeit selbst eins zulegen“, erzählt Kärst. Wer für einen Tag ein E-Bike bei ihm mieten will, zahlt laut Preisliste im Internet 17 Euro. Für fünf Tage sind es 70 Euro. Wer bei dem Fahrradshop ein Elektrofahrrad kaufen will, zahlt zwischen 2000 und 2500 Euro.

Von Gina Henning