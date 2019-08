Bad Doberan

Rund 60 Keller sind am Mittwochabend in Bad Doberan (Kreis Rostock) wegen starken Regens vollgelaufen. Sechs Feuerwehren aus der Umgebung waren im Einsatz, sagte ein Sprecher der Rettungsleitstelle Mitte in Bad Doberan. Die Feuerwehrwehr war mit rund 80 Kräften vor Ort. Auch auf den Straßen staute sich das Wasser.

Noch am Abend gab Bürgermeister Jochen Arenz seine Einschätzung ab: Extremwetterlagen werden zur Normalität. Die Stadt brauche deshalb ein neues Entwässerungskonzept.

Ein Autofahrer lenkte am Mittwochabend sein Gefährt auf die nach Augenzeugen durch Regen völlig überfluteten Molligleise am Alexandrinenplatz in Bad Doberan. Er missachtete dabei das Durchfahrverbot und musste durch die Feuerwehr von der Bahnstrecke geholt werden.

dpa/OZ