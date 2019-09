Wismar

Große Freude im „ Badem Grill“. Der Schnellimbiss am Philosophenweg ist mit 28,4 Prozent der beliebteste Dönerladen in Wismar und Umgebung. Damit hat er sich fürs Finale im OZ-Döner-Test qualifiziert.

376 Kunden stimmten für das Bistro. Auf Platz 2 kam der Antalya Döner im Promenadencenter am Friedenshof (331 Stimmen, 25 Prozent) mit nur einer Stimme vor dem Euro Grill Döner Kebab in Wendorf. Zehn Dönerläden sind insgesamt für die Region vorgeschlagen worden. 1326 Kunden haben sich an der Online-Abstimmung beteiligt.

Bei den Gewinnern könnte die Stimmung nicht besser sein. Nehmet Yilmaz lacht: „Da haben noch nicht mal die Leute von dort drüben mitgemacht.“ Er nickt mit dem Kopf in Richtung Wallensteingraben. Dort wohnen vor allem ältere Menschen, von denen viele regelmäßig beim Badem Grill vorbeischauen.

Seit 2003 in Wismar

2003 kam Nehmet Yilmaz aus Berlin nach Wismar. Dort war er über zehn Jahre im Dönergeschäft tätig. Von seinem Meister hat er gelernt, wie man feine Streifen vom Fleischspieß abschneidet. „Sie müssen dünn sein“, erklärt der 43-Jährige. Das geht am besten von Hand. Mit dem Messer. „Der beste Meister kommt vom Handwerk“, sagt der große kräftige Mann stolz.

Nehmet Yilmaz schneidet dünne Streifen vom Lammspieß. Quelle: Haike Werfel

Er hat den Schnellimbiss vor Jahren vom früheren Inhaber Badem übernommen. Jetzt will er aber kürzer treten. Seit Juli hat das Bistro, in dem vier Männer türkischer Abstammung arbeiten, eine Chefin: die Wismarerin Jana Popa. „Ich nehme Nehmet den Schreibkram ab“, sagt die 45-Jährige.

Sie kann sich denken, warum es den Gästen im Badem Grill so gut schmeckt. „Bei uns ist alles frisch: die Salate, die Soßen – die rühren wir selbst an. Und Nehmet probiert jeden neuen Fleischspieß und auch das Brot. Er hat die Anbieter schon mal gewechselt, als er nicht überzeugt war“, erzählt Jana Popa. Und ihr Mitarbeiter ergänzt: „Was ich nicht selber esse, gebe ich den Kunden nicht.“

„Küche ist das Fundament“

In dem Schnellimbiss kommt es, wie der Name sagt, auf die Verkaufsgeschwindigkeit an. „Da bleiben die Salate frisch“, erklärt Nehmet Yilmaz und zeigt auf die Kühlung von sechs, sieben Grad. Wichtig sei zudem das Mengenverhältnis im Döner. „Salat und Fleisch muss gleich sein.“ Und die fünf Soßen macht Nehmet Yilmaz nach einem Rezept seines Meisters. „Das ist geheim“, sagt er lächelnd und schickt hinterher: „Die Küche ist das Fundament.“

Freundliche Bedienung

Der Döner ist neben Hamburger und Pizza das Hauptgeschäft, am liebsten nehmen ihn die Kunden mit Lammfleisch. Dazu bevorzugen die meisten die Kräuter- und die Knoblauchsoße. „Wir haben verschiedene Döner probiert, aber hier schmeckt er uns am besten“, sagt ein Familienvater aus Bobitz. Auch Manfred Dinse ist Stammkunde. „Einmal die Woche hole ich mir und meiner Frau einen Kinderdöner zum Abendbrot“, verrät der 72-Jährige und lobt: „Die Mitarbeiter sind hier sehr entgegenkommend und freundlich.“

Cagdar Sipar mit einer türkischen Pizza. Quelle: Haike Werfel

Manchmal stehen die Kunden Schlange im Badem Grill, 30 bis 40 bis auf die Terrasse hinaus. Selbst im Regen würden sie sich anstellen. „Es gibt Leute, die warten bis zu vierzig Minuten auf ihren Döner“, erzählt Cagdar Sipar (27). Und es gibt laut Jana Popa auch welche, die wieder gehen, wenn Nehmet nicht im Laden steht. Er bleibt der heimliche Chef.

Von Haike Werfel