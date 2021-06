Baden in MV: Wo ist die Ostsee am Wochenende am wärmsten? 

Rostock

Der Sommer ist in MV definitiv angekommen. Die Hitzewelle, die das Land derzeit im Griff hält, dauert auch noch über das anstehende Wochenende an. Was ist da schöner, als die Ostsee vor der Tür zu haben. Doch wie kalt ist der Sprung ins kühle Nass? Nach dem langen Winter und einem sehr kühlen Mai, kam unser Meer bislang noch nicht richtig auf Temperatur. Ob sich das mit der Hitze geändert hat? Wir haben uns beim Bundesamt für Schifffahrt und Hydrographie informiert, wie warm das Wasser am Samstag voraussichtlich wird.

Wärmste Wassertemperatur auf Usedom, kälteste auf Rügen

In ganz MV bewegen sich die Wassertemperaturen der Ostsee um die 20 Grad. Schon fast von Badewannenwasser kann man in Möwenort am Achterwasser auf der Insel Usedom sprechen. Hier erreicht das Meer Höchsttemperaturen von 25 Grad – zumindest ab 18 Uhr. Aber auch zuvor ist das Baden bei 24 Grad herrlich angenehm.

Die meiste Abkühlung dagegen bekommt man beim Sprung ins kühle Nass am Strand von Kühlungsborn und auf der Insel Rügen am Kap Arkona sowie in Glowe. Dort startet der Tag mit einer Wassertemperatur von 18 Grad, die sich im Laufe des Tages auf 19 Grad steigert.

So warm ist die Ostsee rund um die Insel Usedom

Am Strand von Zinnowitz hält sich die Wassertemperatur den ganzen Tag bei 22 Grad. In Heringsdorf erwarten einen am Vormittag 20, ab mittag 21 Grad. Kurz vor der Insel, am Greifswalder Bodden in Lubmin ein merklicher Unterschied: Hie erfrischt man sich bei 23 bis 24 Grad.

Wassertemperaturen rund um die Insel Rügen und Hiddensee

Nicht überall auf Rügen ist das Wasser so kalt, wie am Kap Arkona. In Binz werden Werte von bis zu 22 Grad erwartet, ebenso in Lauterbach am Rügischen Bodden und in Palmer Ort. Etwas kühler ist es in Göhren/Baabe bei maximal 20 Grad. Vor der Insel, in Klausdorf am Kubitzer Bodden erreichen die Temperaturen wieder warme 23 bis 24 Grad, wohingegen Kloster auf Hiddensee lediglich auf 19 kommt.

Baden auf dem Fischland-Darß-Zingst

In Wustrow sowie in Ahrenshoop, Prerow und Dierhagen ist die Ostsee den ganzen Samstag über – laut Prognosen – 20 Grad warm.

Ostsee-Temperatur in Warnemünde und Graal-Müritz

Am 14 Kilometer langen und breitesten Strand der deutschen Ostseeküste, Warnemünde, erreichen die Wassertemperaturen am Samstag 20 Grad. Eine deutliche Steigerung zu Freitagnachmittag, an dem nur 17 Grad gemessen wurden. Auch Graal-Müritz liegt bei ähnlichen Temperaturen, könnte höchstens auf 21 Grad klettern.

So warm ist das Meer am Salzhaff und in der Wismarbucht

In Rerik am Salzhaff klettern die Werte der Ostsee am Samstag von 19 auf 20 Grad. Ein Grad wärmer ist es da schon in Timmendorf auf der Insel Poel. Am wärmsten wird die Ostsee in Mecklenburg aber in Boltenhagen: 23 bis 24 Grad.

Von OZ