Rostock

Bei sommerlichen Temperaturen zieht es viele Leute an die Strände von Mecklenburg-Vorpommern. Damit steigt aber leider auch die Zahl der Badeunfälle im Land, manchmal auch mit tödlichem Ausgang. Seit Beginn der Saison sind im Nordosten bereits 14 Menschen beim Baden ertrunken, vier am vergangenen Wochenende. Am Sonntag verunglückten ein 54-jähriger Mann vor Rügen und ein 57-Jähriger vor Ahrenshoop.

Laut Statistik der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) waren es im gesamten vergangenen Jahr 21 Personen. Die deutschlandweiten Zahlen zeigen, dass Personen ab 56 Jahren ein höheres Risiko haben zu ertrinken. Auch bei den letzten Fällen in MV traf es vermehrt ältere Menschen.

Das hat mehrere Gründe, erklärt Thorsten Erdmann vom DLRG-Landesverband. „Ältere Personen sind durch eventuelle Vorerkrankungen wesentlich anfälliger“, sagt er. Der Kreislauf mache eher Probleme, der allgemeine Gesundheitszustand sei nicht mehr der beste. Betagte Personen seien außerdem häufiger im Bewegungsradius eingeschränkt, damit sei auch die Wahrscheinlichkeit von Gleichgewichtsstörungen höher. „Wenn eine große Welle kommt, fallen ältere Menschen eher um. In einem schreckhaften Moment kann es passieren, dass man versucht zu atmen.“ Eine Situation, die das Leben kosten kann, wenn Wasser in die Lunge kommt.

Unvernunft, Selbstüberschätzung und unbekannte Strömungen

Auch Unvernunft spielt eine Rolle, betont Erdmann. Wenn man sich in die pralle Sonne setzt und auf eine Kopfbedeckung verzichtet, liegen Kreislaufprobleme nahe. „ Auch unseren älteren Badegästen raten wir, sich nicht zu überschätzen und überheblich zu werden“, fasst er zusammen.

Selbstüberschätzung könne in jedem Alter zu einem Badeunfall führen. Aber: Ältere Menschen seien meist nicht mehr so leistungsfähig wie früher. Thorsten Erdmann sagt: „Als Faustregel gilt: Ein Drittel der Kraft braucht man, um rauszuschwimmen, zwei Drittel um wieder reinzukommen“ Manchmal schaffen es die Personen dann nicht mehr sicher zurück ans Ufer.

Marc Dransch von der Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), Kreisverband Rügen/Stralsund, warnt außerdem vor den Strömungen, die in Gewässern vorherrschen und manchmal unberechenbar sein können. Deswegen rät er, unabhängig vom Alter, ab Windstärke 4 nicht mehr in der Ostsee baden zu gehen.

Tipps vom Profi: Langsam ins kalte Wasser gehen

„Außerdem ist es vor allem für ältere Menschen besser, wenn sie langsamer ins Wasser gehen, um sich an die Temperaturen zu gewöhnen“, empfiehlt Dransch. Denn wenn der Körper durch die Sonne aufgeheizt ist und man dann ins kühle Nass geht, ziehen sich die Blutgefäße schlagartig zusammen, erklärt er. Am besten sei es, nicht direkt ins kalte Wasser zu springen, sondern die einzelnen Körperstellen nach und nach zu benässen. Ab einer Tiefe von etwa zwei Metern wird das Wasser in Seen oder der Ostsee spürbar kälter.

Thorsten Erdmann von der DLRG empfiehlt zudem, in der Gruppe baden zu gehen – mit dem Ehepartner oder mit Freunden – und parallel zum Ufer zu schwimmen. „Und das Baden an bewachten Strandabschnitten innerhalb der Wachzeiten ist auch sinnvoll“, so Erdmann. „Wer in den frühen Morgenstunden oder am Abend nach Feierabend ins Wasser geht, darf nicht vergessen, dass dann keiner mehr von uns da ist, der im Notfall helfen kann.“

Kopfbedeckung hilft vor Sonnenstich oder Hitzeschlag

Und wer von vorn herein Schwierigkeiten mit Kreislauf und Blutdruck hat oder sich nicht wohl fühlt, sollte generell auf den Gang an den sonnigen Strand oder ins Wasser verzichten. „Für ältere Menschen auch ganz wichtig: eine Kopfbedeckung tragen“, betont Erdmann. „Biologisch bedingt haben Betagte weniger Haare auf dem Kopf, und mit einer Bedeckung kann man einem Hitzeschlag oder einem Sonnenstich vorbeugen. Es ist sehr oft der Fall, dass ältere Menschen aufgrund der Hitze kollabieren.“

Von Stefanie Ploch