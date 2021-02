Warnkenhagen/Nisbill

Ein süßer Duft liegt in der Luft. Er kommt von den Quarkbällchen, die sich auf dem Servierwagen türmen. Frisch gebacken in der Bäckerei und Konditorei von August Hünemörder in Warnkenhagen, Gemeinde Glasin. 300 Krapfen hat seine Tochter Anja Hünemörder-Pritzner nach Nisbill in die Pflegeeinrichtung „Haus am Bibowsee“ gebracht. „Ein Dankeschön für die Pflegekräfte hier“, sagt die Konditormeisterin. „Sie stehen in der Corona-Pandemie wie wir und unsere Mitarbeiter jeden Tag an vorderster Front und sind für andere Menschen da.“

Landesweite Aktion der Bäckerinnung

Anja Hünemörder-Pritzner und ihr Team beteiligen sich an der Aktion der Innungsbäckereien und -konditoreien im Land: „Wir backen das – für euch.“ Mit mehr als 10 000 Quarkbällchen bedanken sich die Innungsbäcker und -konditoren in dieser Woche in Mecklenburg-Vorpommern für das Engagement vieler Menschen, die während der Corona-Pandemie anderen geholfen haben oder immer noch helfen. Unsere Alltagshelden!

Gemeint sind beispielsweise Ärzte, Krankenschwestern und -pfleger, Erzieherinnen, Polizisten oder einfach nur der freundliche Nachbar von nebenan, der für andere einkauft. Diesen Menschen möchte das Bäcker- und Konditorenhandwerk eine Freude machen und spendiert ihnen Quarkbällchen – etwas Süßes für die Seele!

Große Freude bei Pflegekräften

„Wir freuen uns sehr darüber“, sagt Kerstin Lüth, Küchenleiterin im „Haus am Bibowsee“. „Jetzt ist gleich Kaffeezeit, dann teilen wir die Quarkbällchen mit unseren Bewohnern.“ In der Fachpflegeeinrichtung sind 132 Beschäftigte tätig. Es ist zwar gerade Schichtwechsel, dennoch sind nicht alle da.

„Schon über die Ankündigung haben sich die Kolleginnen und Kollegen sehr gefreut“, erzählt Simone Borchardt, Hausleiterin und Beauftragte der Geschäftsführung. „Es ist eine Wertschätzung unserer Arbeit. Zwar ist es selbstverständlich, dass wir unseren Job machen, aber es ist ein bestärkendes Gefühl, dass dies von außen wahrgenommen wird.“ In der Pandemie sei die Belastung des Personals schon eine andere.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Eine Wertschätzung unserer Arbeit“

Einen Corona-Ausbruch habe es in der Einrichtung bislang nicht gegeben. Das sei dem guten Hygienekonzept geschuldet, sagt Simone Borchardt. „Mindestens ein Mal pro Woche führen wir Tests durch. Dafür haben wir unser eigenes Personal qualifiziert, um keine externen Helfer ins Haus zu lassen. Das ist zwar sehr zeitaufwendig, aber zahlt sich aus.“ Selbst wenn mal ein Kollege oder ein Bewohner positiv getestet wurde, konnte eine Ansteckung anderer Mitmenschen bisher verhindert werden, erklärt die Hausleiterin.

Auch Besuche der Bewohner würden nur im Einzelfall und nach einem Schnelltest erlaubt. „Sie sind schwer krank. Deshalb bitten wir die Angehörigen um Verständnis, auf Besuche zu verzichten.“ Im „Haus am Bibowsee“ werden Menschen mit demenziellen, Sucht- und psychischen Erkrankungen betreut. Die Facheinrichtung bietet 132 Plätze. Der jüngste Bewohner ist Mitte 30, der älteste etwa 90 Jahre alt.

Drei weitere Familienbetriebe mit dabei

Auch in Wismar haben sich zwei Innungsbetriebe des Bäcker- und Konditorhandwerks an der Aktion beteiligt. Bäckermeister Klaus Tilsen erfreute das Pflegepersonal im Malteserstift St. Elisabeth mit Quarkbällchen, Konditormeister Gerd-Uwe Senf brachte die Krapfen ins Sana-Hanse-Klinikum. Kommende Woche wird die Bäckerei und Konditorei Woest in Neuburg mehr als hundert Berliner in die Kindertagesstätte des Dorfes liefern, kündigt Thea Woest-Quaeck an.

„Die Familienbetriebe der Innungsbäcker und -konditoren in Mecklenburg-Vorpommern legen Wert auf die sorgfältige Herstellung ihrer Backwaren und einen außergewöhnlichen Service in den Filialen. Genauso wertvoll ist ihnen die Verbundenheit mit den Menschen in der Region, in der sie leben und arbeiten“, heißt es von der Innung.

„Sie sind jeden Tag für ihre Kunden da. Natürlich auch in Pandemie-Zeiten. Sorgfältig, mit jahrzehntelanger Erfahrung und besten, meist regionalen Zutaten, backen sie ihre Brote, Brötchen und Snacks sowie Kuchen und Torten. Und in den Verkaufsstellen wird für größtmögliche Sicherheit beim Einkauf gesorgt, um die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch der Kundinnen und Kunden zu schützen.“

Von Haike Werfel