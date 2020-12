Der Rügener Bäckermeister Nils Peters und viele seiner Kollegen in MV tüfteln an den Backwaren der Zukunft. Originell, aber einfach, regional und nicht zu teuer sollen sie sein. Die Verbraucher im Land entscheiden sich zunehmend für gesundes Brot und Brötchen.

Neue Brotsorten aus MV: Was wir künftig beim Bäcker kaufen werden

Insel Rügen - Neue Brotsorten aus MV: Was wir künftig beim Bäcker kaufen werden

Insel Rügen - Neue Brotsorten aus MV: Was wir künftig beim Bäcker kaufen werden