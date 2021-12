Bändchen als 2G-Nachweis im Einzelhandel: MV sollte schnell nachziehen

Rostock

In nicht mal mehr zwei Wochen ist Weihnachten. Die „Geschenke-Saison“ befindet sich also mitten in der heißen Phase. Einen ungünstigeren Zeitpunkt für die Einführung der 2G-Regel im Einzelhandel hätte es deshalb wohl kaum geben können. Statt Trubel herrscht vielerorts Leere in den Läden in MV. Händlerinnen und Händler bangen erneut um ihre Einnahmen.

Bändchenlösung ist eine gute Idee

Um das Weihnachtsgeschäft anzukurbeln, schlägt der Handelsverband Nord nun eine „Bändchenlösung“ wie in anderen Bundesländern vor. In einigen Städten können Geimpfte und Genesene sich schon jetzt ein Bändchen wie auf dem Rostocker Weihnachtsmarkt abholen und sich dadurch das mehrmalige Herausholen von Zertifikat und Ausweis sparen. Gute Idee! Die Städte in MV sollten hier schnellstmöglich nachziehen.

Denn, auch wenn das sicher nicht alle Probleme löst: Der Einzelhandel ist auf das Geschäft vor dem Fest angewiesen – vor allem nach dem vergangenen Jahr. Wenn mit den vereinfachten Kontrollen nun noch ein paar Menschen mehr überzeugt werden, in die Läden zu gehen, statt online zu bestellen, hilft das schon. Außerdem erleichtern die Bändchen auch den Einzelhändlern selbst die Kontrollen. Und die haben es aktuell schon schwierig genug.

Von Pauline Rabe