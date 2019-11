Stundenlang warten auf nächsten Zug: Neuer Intercity verärgert Rostocker Pendler

Knapp 76 000 Beschäftigte pendeln aus MV zur Arbeit in ein anderes Bundesland. Für Rostocker ist dabei Hamburg das häufigste Ziel, 1164 Rostocker arbeiten in der Alsterstadt, sowie 1067 in Berlin (Statistisches Landesamt, Stand Juni 2018). Hamburg liegt als Pendler-Arbeitsort auch in Schwerin, Nordwestmecklenburg und in Ludwigslust-Parchim vorn. In Vorpommern-Greifswald ist es Berlin (1252 Pendler), in Nordwestmecklenburg und im Landkreis Rostock Schleswig-Holstein (10 746 und 1179). Insgesamt arbeiten in Hamburg rund 11 500 Personen aus MV, in Niedersachsen sind es 8700, auf Platz drei folgt Berlin mit 7100.

Auch innerhalb von MV arbeiten viele nicht am Wohnort. Fast jeder sechste Arbeitnehmer aus Rostock ist im Landkreis Rostock beschäftigt, in der Gegenrichtung sogar mehr als jeder Vierte. Aus Vorpommern-Rügen wird am häufigsten nach Vorpommern-Greifswald gependelt und von dort an die Mecklenburgische Seenplatte.