Schwerin/Berlin

Die Deutsche Bahn will in diesem Jahr im Nordosten 350 Millionen Euro in Schienennetz und Bahnhöfe investieren. Hiermit modernisiere man rund 65 Kilometer Gleise, 15 Weichen, vier Brücken und zehn Bahnhöfe, teilte die Bahn am Montag in Berlin mit. Unter den Bahnhöfen seien unter anderem Ludwigslust, Rostock und Warnemünde.

Laut dem Transportunternehmen soll die Infrastruktur durch die bundesweit insgesamt 13,6 Milliarden Euro an Investitionen leistungsfähiger werden und mehr Kapazität im Netz und an den Bahnhöfen schaffen. „Wir bauen so viel wie noch nie - ein echter Kraftakt!“, sagte dazu Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla (CDU). Um die zusätzlichen Aufgaben zu erledigen werden 2022 den Angaben zufolge hierzulande 90 zusätzliche Ingenieurinnen und Ingenieure sowie Fachkräfte für Ausbau und Instandhaltung eingestellt.

Eisenbahnunterführung in Ludwigslust geplant

Die Bahn hob einige Maßnahmen im Nordosten hervor: So die Eisenbahnunterführung in Ludwigslust, sowie die neue Leit- und Sicherungstechnik sowie Telekommunikationsanlagen an der Goetheplatzbrücke in Rostock. Beide Investitionen - sowohl in Kapazität wie auch Digitalisierung - seien Voraussetzungen für mehr und schnellere Verbindungen im Deutschlandtakt.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mit dem Deutschlandtakt sollen der Fern- und Regionalverkehr besser aufeinander abgestimmt werden. Zwischen den großen Zentren sollen mehr Züge fahren. Dafür muss die Schieneninfrastruktur ausgebessert und ausgebaut werden.

Von RND/dpa