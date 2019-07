Cottbus/Rostock

Noch den ganzen Juli über müssen Bahn-Reisende in der Region Berlin-Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern mit Zugausfällen rechnen. Mit einer deutlichen Entspannung werde im August gerechnet, sagte ein Bahnsprecher auf Anfrage. Dann würden weitere neue Bahn-Mitarbeiter ihren Dienst antreten. Personalmangel sei derzeit einer der Gründe für Ausfälle. 3420 neue Mitarbeiter sollen in diesem Jahr in den Ländern Brandenburg, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern hinzu kommen, darunter 210 Lokführer, 170 Fahrdienstleiter sowie 400 Instandhalter. Neben Auszubildenden seien darunter auch Quereinsteiger, die in einer zehn- bis zwölfmonatigen Ausbildung auf den Beruf vorbereitet würden.

RND/dpa