Bahnstrecke Berlin-Rostock eine Woche lang gesperrt

RostockBerlin

Bahn-Reisende zwischen Berlin und Rostock müssen sich vom 13. Juni an auf Behinderungen einstellen. Wie die Deutsche Bahn AG am Dienstag mitteilte, wird die Strecke zwischen dem mecklenburgischen Neustrelitz und Fürstenberg in Brandenburg für rund eine Woche gesperrt.

Grund ist der Abriss einer alten Brücke und der anschließende Einschub einer neuen Eisenbahnbrücke in Neustrelitz. Fernzüge werden in dieser Zeit über Schwerin umgeleitet. Als Ersatz für Regionalzüge sollen zwischen Fürstenberg und Neustrelitz Busse auf der Bundesstraße 96 fahren. Diese erreichen aber dann immer erst den Anschlusszug, der eine Stunde später fährt.

Grund ist ein Brückenneubau

Der Brückenneubau kostet nach Angaben der Bahn einen „einstelligen Millionenbetrag“ und ist Teil des seit Jahren laufenden Ausbaus der Bahnstrecke Berlin-Rostock, die auch Reisende nach oder aus Dresden und München nutzen. Am 4. Juni öffnet Mecklenburg-Vorpommern seine Hotels und Übernachtungsmöglichkeiten nach monatelanger Sperrung wegen der Corona-Pandemie wieder für Gäste aus anderen Bundesländern.

Von RND/dpa