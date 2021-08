Rostock

Es ist die dritte Streikwelle im andauernden Tarifstreit bei der Deutschen Bahn – und es wird der bisher wohl längste Streik für Bahnkunden sein: Die Lokführergewerkschaft GDL ruft ihre Mitglieder von diesem Donnerstag ab 2 Uhr an bis Dienstagfrüh in der kommenden Woche zum Ausstand auf. Viele Leser, die bislang Verständnis mit den Lokführern zeigten, üben Kritik. Und keiner steht dabei so sehr im Fokus wie Gewerkschaftsboss Claus Weselsky.

So hat Manfred Walther folgende Meinung: „Ich bin immer für gerechte Verteilung, gute Arbeitsbedingungen, kurzum: ein gutes Klima für Beschäftigte, in dem es sich prima arbeiten lässt. Doch mittlerweile schwindet meine Überzeugung in diesem Fall. Die Fronten sind aus meiner Sicht extrem verhärtet. Und ich wünsche beiden Parteien und uns Bahnkunden schnelle Ergebnisse.“ Auch Dietmar Brezmann habe leider kein Verständnis mehr dafür, so schreibt er es. „Ich habe am Donnerstag einen Termin beim Arzt, den muss ich jetzt verschieben und wieder lange warten.“

Leser-Umfrage: Überzieht die Gewerkschaft der Lokomotivführer mit ihrem Bahn-Streik?

„Staat als Eigner der Bahn soll dem Herrn Weselsky Grenzen setzen“

Falk Roth findet den Ausstand „nicht angebracht“, sagt er und schiebt hinterher: „Eine Fusion mit der größeren Bahn-Gewerkschaft ist überfällig. Am Ende gründet sich noch in jedem Krankenhaus oder Altenpflegeheim eine eigene Gewerkschaft und erpresst die Geschäftsleitung ohne Rücksicht auf Bedürftige oder Angehörige. So geht’s nicht.“ Heike Freist zeigt sich verärgert, fragt: „Jedes Jahr wird bei der Bahn gestreikt, aber Inlandsflüge sollen abgeschafft werden. Und das Autofahren wird einem auch immer schwerer gemacht. Wie, glauben die von der GDL, kommt man zur Arbeit oder zu seinen Terminen?“

In den weiteren Kommentaren nehmen die Leser vor allem GDL-Chef Claus Weselsky in den Blick. Wolfgang Bubolz etwa notiert hier: „Der Herr nimmt alle Bahnreisenden in Geiselhaft und fühlt sich noch im Recht in seinem sogenannten Arbeitskampf. Mich würde mal interessieren, was die hochgelobten Grünen zu dem erneuten Streik sagen, ach ja, die fahren ja nicht mit der Bahn. Es ist an der Zeit, dass der Staat als Eigner der DB dem Herrn Weselsky die Grenzen setzt.“

„Der Mann tut das, wofür er gewählt wurde und wofür er bezahlt wird“

Wütend ist auch Uta Krause: „Und das mitten im Urlaubsreiseverkehr übers Wochenende. Vielen Dank, Herr Weselsky, dass Sie hart arbeitenden Menschen so den Urlaub vermiesen müssen. Es ist eine Frechheit, in der Ferienzeit übers Wochenende zu streiken. Ohne die Urlaubsreisenden hätten viele Lokführer gar keinen Job mehr. Somit vergraulen Sie die letzten treuen Bahnfahrer, mein Herr.“ Kay Wohlgemuth interveniert, fragt: „Was haben die Leute bloß immer mit Herrn Weselsky? So beschränkt kann doch wirklich keiner sein, zu glauben, dass er das alles allein entscheidet? Der Mann tut das, wofür er gewählt wurde und wofür er bezahlt wird. Im Gegensatz zu manch anderen Gewerkschaftsvorsitzenden.“

Jogi Weitgern ist ebenfalls überzeugt: „Richtiges, gutes Zeichen. Die ersten Streiks haben nicht den gewünschten Erfolg gebracht, daher nun die knallharte und zu begrüßende Antwort. Weselsky hat seit Jahren Ikonenstatus und wird in die Geschichte eingehen als einer der wichtigsten Arbeitskämpfer für eine Gewerkschaft in den letzten Dekaden, da können sich sämtliche andere Gewerkschaften eine Scheibe von abschneiden.“

Von Juliane Lange