Rostock

Tausende Menschen pendeln in MV täglich zur Arbeit und nach Hause – doch der Bahnverkehr macht ihnen dabei oftmals das Leben schwer. Baustellen, volle Züge, nur eingleisige Strecken, die Liste der Probleme ist lang. „Es gibt Ausbaubedarf“, sagt Marcel Drews vom Fahrgastverband ProBahn MV.

Die Verbindungen Rostock – Stralsund und weiter nach Rügen oder Usedom sind mit zwei Millionen Reisenden im Jahr die wichtigsten Pendelstrecken im Land. Doch ausgerechnet hier gibt es mit die größten Probleme. Die Strecke verläuft größtenteils eingleisig. „Wenn sich Güter-, Nah- und Fernverkehr auf einem Gleis bewegen, kommt es zu Verspätungen“, meint MVs Infrastrukturminister Christian Pegel (SPD).

Fehlender zweigleisiger Ausbau führt zu Verspätungen

Doch eine Zweigleisigkeit von Rostock nach Stralsund ist in Zukunft nicht in Sicht. „Für den Ausbau der Eisenbahninfrastruktur gibt es den Bundesverkehrswegeplan und weiter das Schienenwegeausbaugesetz“, heißt es von der Deutschen Bahn. „Ob und wo Eisenbahninfrastruktur entsteht oder ausgebaut wird, entscheiden also die Politiker.“

Verkehrsminister Pegel gibt die Verantwortung ebenfalls weiter: „Die Engpässe spüren wir als Nahverkehrsanbieter sehr deutlich. Doch wir sind ja nicht Gleisinhaber, sondern stellen nur Verkehr darauf.“ Der Bund wiederum hat den Ausbau auf keiner Prioritätenliste. Bei einer Bedarfsplanüberprüfung konnte „ein volkswirtschaftlich positives Ergebnis nicht erzielt werden“, heißt es.

Anders sieht es jedoch der Fahrgastverband ProBahn. „Der fehlende zweigleisige Ausbau Rostock - Stralsund führt dazu, dass einzelne Regionalzüge auf dieser Strecke sogar länger als eine Stunde unterwegs sind“, sagt Marcel Drews. Und es könnte noch schlimmer werden. „Wenn zukünftig der Güterverkehr durch den Hafen Sassnitz-Mukran wieder zunimmt, wird vermutlich über die Zweigleisigkeit neu nachgedacht werden müssen.“

Kapazitäten müssen erhöht werden

Volle Züge sind ein weiteres Problem im Bahnverkehr – insbesondere in den Urlaubsregionen. Der Geschäftsführer der Ostdeutschen Eisenbahn GmbH (ODEG), Stefan Neubert, meint, dass mehr Kapazitäten zur Beförderung von Fahrgästen geschaffen werden müssen, um die Bahn attraktiver zu machen. Die ODEG fährt unter anderem die Strecken von Rostock über Stralsund auf die Insel Rügen, sowie von Wismar nach Cottbus und zwischen Rehna, Hagenow, Parchim und Plau am See.

„Teilweise geraten wir mit den Kapazitäten an unsere Grenzen“, Stefan Neubert, ODEG-Geschäftsführer Quelle: Ove Arscholl

Besonders in den Sommermonaten gelangt die ODEG teilweise an ihre Grenzen, sagt Neubert. Urlauber mit Koffern und Fahrrädern sowie Pendler sorgen schnell für volle Bahnen. Sie bauen deswegen die Züge aus, die von Rostock in Richtung Rügen und Usedom fahren. Sie stocken von vier auf fünf Wagen auf den Strecken auf. Am Montag weihten sie den ersten größeren Zug am Rostocker Hauptbahnhof ein – mit dem neuen MV-Logo.

OZ-Kommentar zu Bahnverkehr in MV nicht attraktiv genug: Potenzial der Zugfahrt wird nicht genutzt

Auch die Deutsche Bahn investiert mit rund 310 Millionen Euro dieses Jahr in MV das Bahnnetz: 16 Haltepunkte und Stationen – darunter die Hauptbahnhöfe Rostock und Stralsund werden erneuert. Auch mittlere und kleinere Bahnhöfe wie in Bützow oder Waren (Müritz) profitieren von den Investitionen. Gleise, Weichen und Brücken werden erneuert.

Deswegen wird es in den kommenden Monaten auch zu Einschränkungen auf einer weiteren beliebten Pendlerstrecke kommen: Zwischen Schwerin und Hamburg wird bis voraussichtlich Dezember diesen Jahres gebaut.

Das sind die beliebtesten Zugstrecken in MV Jährlich nutzen 17 bis 18 Millionen Fahrgäste die Züge im Nordosten, teilt das Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung mit. Ganzjährig weisen die Strecke Hamburg – Büchen – Schwerin – Rostock (über 5000 Personenfahrten pro Tag) sowie die innerstädtische Strecke Rostock Hbf – Warnemünde (über 11 000 Personenfahrten pro Tag) die höchste Nachfrage auf. Verkehrlich besonders bedeutsam sind ferner vor allem die Strecken Schwerin – Ludwigslust – Berlin, Rostock – Stralsund, Rostock – Güstrow – Neustrelitz – Berlin sowie Stralsund – Pasewalk – Berlin. Die beiden letztgenannten Strecken sind auch von besonderer touristischer Bedeutung.

Neben diesen Strecken sieht der Verein ProBahn weitere Probleme für die Bahnreisenden. Durch geringe Streckengeschwindigkeiten ist man mit dem Auto schneller als mit der Bahn – vor allem für Pendler ein Problem. Das ist auf den Strecken Stralsund bis Neubrandenburg sowie von Rostock nach Wismar der Fall.

Marius Klüte bestätigt das, er fährt regelmäßig von Rostock nach Wismar und zurück. „Dass die Bahn nur einmal in der Stunde fährt, ist nicht das Problem“, sagt der 38-Jährige, bevor er in die Bahn steigt. „Aber dass ich teilweise eineinhalb Stunden brauche schon.“

Von Stefanie Ploch