Erst die südliche Uecker-Randow-Region, dann die Insel Riems und zuletzt die Gemeinden Satow und Stäbelow im Landkreis Rostock – sie alle waren seit Anfang August von Trinkwasserverunreinigungen durch Bakterien betroffen. Eine zufällige Häufung oder droht das nun öfter in MV?

Auf dem Riems konnte die Ursache bis heute nicht ausgemacht werden, wie die Stadtwerke Greifswald mitteilen. In den beiden anderen Fällen waren Trinkwasserbehälter beschädigt, wodurch Bakterien eindringen konnten. „Wurzeln waren in einen alten DDR-Behälter eingewachsen“, berichtet Uwe Mentz, Geschäftsführer des Zweckverbandes Uecker-Randow. Der sei mittlerweile repariert worden, die Leitungen werden noch mit Chlor gespült, bis die Freigabe vom Gesundheitsamt erfolgt. „Das Trinkwasser ist aber bereits wieder genießbar“, sagt Mentz.

Trinkwasserbehälter veralten landesweit

Es gibt noch einige Trinkwasserleitungen und -behälter in MV, die aus DDR-Zeiten stammen. „Wir haben den Großteil unserer Leitungen bereits saniert oder ausgetauscht“, sagt Uwe Mentz. In den nächsten zwei bis drei Jahren sei nun der alte Behälter dran.

Dass vor allem die Trinkwasserbehälter langsam veralten, bestätigt auch Frank Lehmann, Geschäftsführer des Zweckverbandes Kühlung (ZVK) in Bad Doberan. In seinen Bereich fielen die Verunreinigungen in den Gemeinden Satow und Stäbelow. Zurückzuführen waren diese auf undichte Stellen an einem alten Hochbehälter in Hohenfelde, in dem Wasser zwischengespeichert wird – vermutlich ausgelöst durch Bauarbeiten, die daran stattfanden. „Überall im Land kommen diese Behälter jetzt in die Jahre. Das wird die nächste große Aufgabe, diese zu erneuern“, sagt Frank Lehmann.

Frank Lehmann, Geschäftsführer des Zweckverbandes Kühlung, weiß, dass die Trinkwasserbehälter in MV nach und nach erneuert werden müssen. Quelle: Foto: Cora Meyer

Weniger Rohrbrüche dank Millionen-Investitionen

Die Leitungen hingegen erneuere man seit der Gründung des ZVK vor 30 Jahren kontinuierlich: „Im Durchschnitt sind unsere Hauptleitungen 28 Jahre alt. Das ist für ein Rohrnetz ein eher jugendliches Alter.“ Seit 1990 wurden fast 60 Prozent aller Trinkwasserleitungen erneuert. Lediglich fünf Prozent der Versorgungsleitungen seien noch der ältesten Klasse aus den 60er Jahren zuzuordnen. Zwei Millionen Euro sollen vorerst bis 2050 jährlich investiert werden.

Es lohne sich, sagt der Geschäftsführer: „Mussten die Mitarbeiter des ZVK im Zeitraum 2001 bis 2010 noch jährlich 81 Schäden an Hauptleitungen beheben, waren es im Zeitraum 2011 bis 2020 nur noch 33 Rohrbrüche pro Jahr.“ Lediglich drei bis vier Prozent des vom Wasserwerk eingespeisten Trinkwassers kämen nicht bei den Kunden an. Eingerechnet sei Wasser für Rohrnetzspülungen im Falle einer Verunreinigung.

Ähnliches kann auch Bettina Kalnins, Sprecherin des Rostocker Wasserversorgers Nordwasser, berichten: „Die Quote unserer Rohrschäden lag 2020 bei 0,09 Prozent und ist damit auf einem sehr niedrigen Niveau.“ Im vergangenen Jahr habe der Warnow-Wasser- und Abwasserverband (WWAV), in dessen Auftrag Nordwasser arbeitet, rund 11 Millionen Euro investiert, um das Trinkwassernetz zu erhalten und zu sanieren.

So wird die Qualität des Trinkwassers gesichert Gemäß Infektionsschutzgesetz (IfSG) muss das Trinkwasser in Deutschland so beschaffen sein, dass durch seinen Genuss oder Gebrauch eine Schädigung der menschlichen Gesundheit – insbesondere durch Krankheitserreger – nicht möglich ist. Die bundesweit gültige Trinkwasserverordnung (§ 38 IfSG) regelt die konkreten Anforderungen an die Beschaffenheit des Trinkwassers, die Pflichten der Wasserversorger sowie die behördliche Überwachung. Insofern kann und darf es lediglich minimale Unterschiede in den verschiedenen Regionen MV’s und zwischen den Bundesländern geben. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) ist in MV für die Kontrolle der Trinkwasserqualität zuständig. 2020 führte das Lagus 8217 mikrobiologische und 665 chemische Untersuchungen durch. Wichtigstes Kriterium bei der mikrobiologischen Trinkwasserqualität ist die Abwesenheit von Krankheitserregern. 37 Parameter, die kontrolliert werden, sind relevant. In MV wird der Blick wegen der Landwirtschaft besonders auf Nitrat gerichtet sowie – bedingt durch die Bodenbeschaffenheit – auf verschiedene Metalle, wie Eisen und Mangan.

Wasserwirtschaftler: „Alte Leitungen sind kein Problem“

Dass alte Leitungen nicht immer gleich schlecht sein müssen, betont Sandra Boldt, Vorsteherin des Zweckverbandes Grevesmühlen: „Wir sanieren auch kontinuierlich, aber maßvoll. Gibt es der Zustand der Leitung her, kann sie auch 30, 40 oder 50 Jahre alt sein.“

Bestätigen kann das Jens Tränckner, Professor für Wasserwirtschaft an der Universität Rostock: „Solange ein Trinkwassernetz unter Druck steht, kann es praktisch nicht zu Verunreinigungen kommen – egal wie alt es ist.“ Probleme können erst in drucklosen Bereichen auftreten, wie in Trinkwasserbehältern. „Gerade im Zuge von Bauarbeiten kann es dann passieren, dass Bakterien ins Wasser gelangen.“ So geschehen eben in Hohenfelde.

Coliforme Bakterien in 20 Prozent der Wasserproben

In Zusammenarbeit mit den Gesundheitsämtern überprüft das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) die Qualität des Trinkwassers in MV regelmäßig – besonders auf sogenannte coliforme Bakterien, wie den Darmkeim E. coli., die als Indikatorkeime dienen. „Wenn es doch einmal Grenzwertüberschreitungen gibt, sind diese oft bei Kleinanlagen zu verzeichnen“, berichtet Sprecherin Anja Neutzling. So konnten 2020 bei 20 Prozent der Proben aus solchen Kleinanlagen coliforme Bakterien nachgewiesen werden. Sie betont jedoch: „Bei diesen Bakterien handelt es sich nicht um Krankheitserreger, sondern um einen sogenannten Indikatorparameter.“

