Bakterien in Ostsee: Zahl der Vibrionen-Infektionen steigt auf Neun in MV

MV aktuell Gefährliche Erreger - Bakterien in Ostsee: Zahl der Vibrionen-Infektionen steigt auf Neun in MV Die gesundheitsgefährdenden Vibrionen hatten Anfang August in Mecklenburg-Vorpommern ein erstes Todesopfer gefordert, seit Juni haben die Behörden nun insgesamt neun Erkrankungen registriert. Bei einer Infektion ist schnelles Handeln wichtig.

Gefahren in der Ostsee Gefahren in der Ostsee 2003, 2010 und 2014 und 2019 sind Menschen in Mecklenburg-Vorpommern an Vibrionen-Infektionen gestorben. Quelle: Archiv OZ