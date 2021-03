Rostock

Sie ist der Lieblingsbaum vieler Kinder: die Rosskastanie. Ihre braunen Früchte sammeln unzählige Mädchen und Jungen jeden Herbst und basteln aus ihnen lustige Figuren. Ob Kugel-Mann oder -Frau und die unterschiedlichsten Tiere – die kleinen Kunstwerke dürfen in herbstlichen Dekorationen nicht fehlen.

Dieser Spaß könnte in absehbarer Zeit vorbei sein: Immer mehr der stolzen Rosskastanien fallen einer tückischen Krankheit zum Opfer. Zwei Angreifer schlagen vereint zu: das Bakterium Pseudomonas syringae und Pilze wie Samtfußrübling, Rötender Runzel-Schichtpilz oder Hallimasch.

Krankheit hat sich in ganz Deutschland ausgebreitet

Auch in Mecklenburg-Vorpommern bleiben Rosskastanien nicht vor ihnen verschont. In Parks, an Alleen und in Wäldern sterben die Bäume ab und müssen gefällt werden.

„Das Bakterium hat sich in den letzten zehn Jahren vom Nordwesten auf ganz Deutschland ausgebreitet“, erklärt Katharina Dujesiefken, Referentin für Baum- und Alleenschutz beim BUND MV. Der Erreger trete zwar in vielen Pflanzenarten auf, sei aber speziell für die Rosskastanien gefährlich.

Katharina Dujesiefken, Referentin für Baum- und Alleenschutz beim BUND MV Quelle: PRIVAT

Weißfäule tötet die Laubbäume ab

Das Bakterium werde durch Wind verbreitet. Befällt es Wunden in der Rinde, sterben ganze Partien ab. „Diese Wunden können die Bäume noch abschotten“, sagt Katharina Dujesiefken. Dabei entstehe ein rostbrauner bis schwarzer Ausfluss. In diesem Stadium müsse die Kastanie nicht gleich gefällt werden. „Ist die Rinde jedoch abgestorben, siedeln sich an diesen Stellen rasch Pilze an.“ Durch sie breite sich im Inneren der Bäume eine starke Weißfäule aus.

Die Pilzfruchtkörper seien vor allem im Winter zu sehen. „Dann gibt es keine Rettung mehr, die Bäume sterben ab – manchmal innerhalb weniger Wochen.“ Es gebe landesweit zwar keine Zahlen, aber der BUND hat in den letzten Jahren viele Fällungen von Rosskastanien registriert.

In Städten werden keine neuen Kastanien gepflanzt

Davon sind Rosskastanien aller Altersgruppen betroffen, erklärt Claus Tantzen, Sprecher des Umweltministeriums. Einige Jungalleen mussten gefällt werden. Bei Neu- und Nachanpflanzungen sollte beachtet werden: Mit Mitteln des „Alleenfonds“ würden Pflanzungen mit Kastanien (alle Sorten und Arten), Eschen, Bergahorn und Hybridpappel nicht gefördert. In den großen Städten in MV ist das Sterben der Rosskastanien seit Jahren ein Thema.

In Rostock stehen noch 1337 Rosskastanien

In Rostock stehen in öffentlichen Grünanlagen und an den Straßen 1337 Rosskastanien, sagt Steffie Soldan, Teamleiterin Stadtbäume im Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen der Hansestadt. Vereinzelt seien Bäume befallen und wurden zum Teil bereits entfernt, so in Warnemünde, an der Reiferbahn und am Alten Markt.

„Der Befall kommt an jüngeren sowie älteren Bäumen vor, sowohl die rot als auch die weiß blühenden Kastanien sind betroffen“, sagt Steffie Soldan. Künftig werde auf eine gute Durchmischung der Arten gesetzt, damit bei Ausfall durch Krankheiten oder Schädlinge nicht gleich alle Bäume betroffen sind. „Wir pflanzen zunehmend ans Klima angepasste Arten und Sorten wie die Hopfenbuche und fiederblättrige Baumarten.“

In Stralsund wachsen über 100 verschiedene Baumarten

In Stralsund gebe es 870 Rosskastanien, berichtet Thomas Struwe, Abteilungsleiter Forsten. „Davon sind 52 Prozent ohne Schäden, 35 Prozent leicht geschädigt, 11 Prozent stärker geschädigt und ein Prozent stark geschädigt.“ Die Schadstufen würden für alle Defekte gelten. Schätzungsweise seien aktuell etwa 40 Rosskastanien von Pseudomonas befallen.

Einige stark befallene oder abgestorbene Exemplare mussten bereits gefällt werden. Nicht mehr würden Eschen und Italienische Erlen, auch Pappeln (mit Ausnahme von Pyramidenpappeln) und bestimmte Weidenarten und -sorten (etwa Salweide, Korkenzieherweide) sowie die invasiven Arten Götterbaum, Spätblühende Traubenkirsche und Eschenahorn gepflanzt. „Alle anderen gängigen und auch neue Baumarten werden zur Streuung des Ausfallrisikos nach wie vor gepflanzt.“ Aktuell würden über 100 verschiedene Baumarten in Stralsund wachsen.

In Wismar wurden 80 Prozent der Kastanien untersucht

In Wismar stehen rund 460 Kastanien an Straßen und in Parkanlagen, sagt Pressesprecher Andreas Nielsen. „Der Kastanienbestand leidet jährlich unter dem Befall mit der Kastanienminiermotte, der Blattbräune sowie aktuell auch unter dem Bakterium Pseudomonas.“ Einige Bäume mussten gefällt werden. Etwa 80 Prozent des Kastanienbestandes seien von Oktober bis Januar auf den Befall mit Pseudomonas kontrolliert worden. „Von kontrollierten Kastanien weisen rund 30 Prozent mögliche Symptome der Erkrankung auf und müssen intensiv beobachtet werden.“

Lustige Figuren wie dieses Kastanienmännchen – damit könnte es in absehbarer zeit vorbei sein. Quelle: OZ-Archiv

Künftig werden in Wismar Sorten der Baumarten Ahorn, Linde und Mehlbeere vornehmlich an Straßen gepflanzt, da dort Bäume tief wurzeln und eine hohe Krone ausbilden müssen, „um den erforderlichen Verkehrslichtraum zu gewährleisten“.

Für Parkanlagen und Platzgestaltungen werden oft Zierformen von Obstbäumen (Birne, Kirsche) gewählt, da sie in innerstädtischen Bereichen mit den gegebenen Standortverhältnissen zu vereinbaren sind und durch Blüte, Fruchtschmuck und Herbstfärbung Akzente setzen. Auch besondere Baumarten wie Ginkgo und Platanen prägen das Stadtbild. „Auf Grund der bekannten Krankheitsbilder wurden Eschen, Eichen und jetzt auch Kastanien nicht mehr gepflanzt.“

Greifswald setzt auf vielfältige Neupflanzungen

In Greifswald würden den Kastanien vor allem die Miniermotte und die Auswirkungen der letzten Trockenphasen Probleme bereiten, erklärt Pressesprecherin Andrea Reimann. Das Bakterium sei an zwei Bäumen im Stadtgebiet festgestellt worden. „Neu gepflanzt werden Linden, Ahorn, Birken, Chinesische Wildbirnen, Erlen, Gemeine Ebereschen, Eichen, Hainbuchen, Ulmen, Kugelrobinien sowie Weißdorn.“ Dagegen Rosskastanien, Eschen, Eschenahorn, Rotdorn und Pappeln nicht mehr.

In Schwerin sind keine erkrankten Bäume erkennbar

In Schwerin wachsen Rosskastanien nur an wenigen Straßen. „Aktuell ist kein Befall erkennbar“, sagt Nonno Schacht, Bereichsleiter Öffentliches Grün des städtischen Eigenbetriebs Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin. Es gebe jedoch mehrere Verdachtsfälle an Straßen und in Parkanlagen, die von externen Gutachtern durchgeführten Test waren bisher negativ.

Bei Neupflanzungen gehe die Tendenz zu Baumarten, die widerstandsfähig und insbesondere hitzeverträglich sind: Gleditschien, Gingko, Robinie nur in Parks, Silber-Linde, Magnolie und Felsenbirne als Alternative für Rotdorn. Dazu resistente Ulmen und Eschen-Sorten. Kastanien würden wegen einer möglicher Einschleppung von Krankheiten nicht mehr gepflanzt.

Eine Rosskastanie ist vom Pilz Samtfußrübling befallen. Quelle: BUND MV

Neubrandenburger Kastanien in überwiegend gutem Zustand

In Neubrandenburg „befinden sich unsere Rosskastanien in einem überwiegend guten Zustand“, berichtet Pressesprecherin Anett Seidel. Das Bakterium sei zwar auch in der Stadt festgestellt worden, allerdings nicht in auffallender Häufigkeit. Bei Neupflanzungen würden möglichst klimaresistente Baumarten gewählt. Es sei nicht ausgeschlossen, dass auch Ulmen und Eschen gepflanzt werden.

Angriff der Bakterien und Pilze Das Bakterium Pseudomonas syringae verursacht verschiedene Pflanzenkrankheiten wie Baumkrebs, Welke oder Flecken. Eine Rindenkrankheit bei Rosskastanien löst der Stamm Pseudomonas syringae pv. aesculi aus. Bei fortschreitender Krankheit sterben einzelne Äste ab, die Krone wird lichter und das Laub hellt sich auf. Im Frühjahr zeigen sich zunächst farblose bis gelbliche Flecken und später dunkle Teerflecken am Stamm. Bei den befallenen Bereichen bilden sich braune und später schwarze Stellen im Gewebe des Baumes. Als Folge wird der Stamm rissig und wetteranfällig. Im zweiten Schritt siedeln sich Pilze – etwa der Violette Knorpelschichtpilz oder der Samtfußrübling – durch diese Eintrittspforten am Stamm an. Während Jungbäume schnell absterben können, überleben ältere Exemplare in der Regel. Sie sind jedoch durch die Schwächung anfällig für Weißfäuleerreger.

Letzte Hoffnung: Resistente Sorten aus immunen Bäumen

Eine Hoffnung gibt es für die Rosskastanien noch: „Scheinbar gibt es gegen das Bakterium immune Rosskastanien“, betont BUND-Referentin Katharina Dujesiefken. Aus diesen Exemplaren könnten resistente Sorten gezüchtet werden, die der Erkrankung widerstehen. Bei den Ulmen sei dies auch gelungen – resistente Ulmensorten wurden durch Kreuzungen gezüchtet.

Von Bernhard Schmidtbauer