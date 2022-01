Vom 4. bis 6. März soll in den Kaiserbädern auf der Insel Usedom das Schlittenhunderennen „Baltic Lights“ ausgetragen werden. Veranstalter Till Demtrøder arbeitet derzeit an einem Konzept, das Event trotz Corona-Einschränkungen umzusetzen. Was seine Pläne sind und welche Stars kommen wollen.