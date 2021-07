Bange Frage für gekündigte 300 Werftarbeiter in Stralsund: Bringt uns die „Endeavor II“ den Job zurück? 

Stralsund

Als die „Crystal Endeavor“ am 10. Juli die Stralsunder Werft Richtung Island verlassen hat, ging das manch einem Werftarbeiter richtig an die Nieren. Sollte der Abschied von der Luxusyacht für Expeditionsreisen auch gleichzeitig der vom Schiffbau in Stralsund sein? Schwamm da der letzte Auftrag davon?

Die Sorgen sind allzu verständlich, hatten zu diesem Zeitpunkt doch schon etliche Mitarbeiter ihre Kündigung bekommen. Am Ende waren es 301 Fertigungsmechaniker, Schlosser, Schweißer, Konstrukteure und Stahlschiffbauer, die den „blauen Brief“ in der Hand hielten. Die Kündigung ist Bestandteil eines so genannten Drei-Seiten-Vertrages: Zu unterschreiben von MV Werften, Mitarbeiter und Transfergesellschaft.

Auf der Werft bleiben 237 Mitarbeiter

Andreas Jenßen, stellvertrender Betriebsratsvorsitzender bei den MV Werften in Stralsund. Quelle: Privat

Stand Mittwoch 11 Uhr haben 295 Werftler mit ihrer Unterschrift ab 1. August dem Gang in die Transfergesellschaft zugestimmt – damit erlischt bei vielen zudem die jahrelange Betriebszugehörigkeit. „Wir haben versucht, zu einer vernünftigen Auswahl beizutragen. Einerseits sozial, andererseits muss man auch dafür sorgen, dass vom Brennautomaten bis zur Endmontage alle Fachbereiche noch besetzt sind. Eins ist klar, mit den 237 Leuten, die jetzt bleiben dürfen, kann man kein Schiff bauen. Allein in der Fertigung wurde von 300 auf rund 100 reduziert. Das ist ohne Frage eine Rumpftruppe, für den Schiffbau bräuchte man schon um die 500. Aber es wäre ein Anfang, auf den man aufbauen kann“, sagt Andreas Jenßen, stellvertretender Vorsitzender des Betriebsrates in Stralsund, und ergänzt: „Natürlich tut das auch mir weh, ich kenne die meisten persönlich. Aber man muss auch sehen, dass wir jetzt zusätzlich 107 Leute aus der Fertigung behalten. Zuerst ging es nämlich nur um 100 Konstrukteure.“ Für ein deutliches und positives Zeichen, dass am Sund weiter produziert werden könnte. Genug Interessenten hätten sich in den letzten Wochen auf der Werft umgesehen...

295 Ehemalige nun in der Transfergesellschaft

295 inzwischen Ex-Mitarbeiter werden also nun in den nächsten sieben Monaten weitergebildet. Wie uns einer von ihnen erzählte, seien von „Übereifrigen aus Wismar“ die Dienst-E-mail-Adressen schon abgeschaltet worden, als so mancher von ihnen noch schuftete, um die „Endeavor“ fertig zu bauen. Schweißer haben Kabel verlegt, Schiffbauer isoliert – und dann haben alle noch die Putzfrau gegeben, damit der Kreuzliner einigermaßen fertig wird.

Diejenigen, die nicht unterschrieben haben, gehen direkt in die Arbeitslosigkeit. Auch eine Klage wäre für sie möglich, wenngleich die Erfolgsaussichten als gering eingeschätzt werden.

Zurzeit läuft Profiling

Für alle anderen läuft zurzeit das so genannte Profiling, durchgeführt von einer Bremer Agentur, die schon in der Werftkrise 2012 als Transfergesellschaft eingesetzt wurde. „Es gibt mit jedem Mitarbeiter ein Gespräch zu seinen Vorstellungen und Wünschen, was die berufliche Zukunft betrifft“, erklärt Andreas Jenßen, Vize-Vorsitzender des Betriebsrates der Stralsunder Werft, und schiebt hinterher: „Manche melden sich für den Schweißerpass oder spezielle Schweißausbildungen an, andere wollen einen PC-Lehrgang oder einen Englisch-Grundkurs absolvieren. Das läuft dann alles über die Transfergesellschaft und findet größtenteils bei uns auf dem Werftgelände statt.“

Das sind sieben Monate, in denen die Mitarbeiter je nach Betriebszugehörigkeit 80 bis 85 Prozent des letzten Nettogehalts bekommen. „Das konnten wir für unsere Beschäftigen erreichen, denn üblich sind 60 bis 67 Prozent“, so der Mann aus dem Betriebsrat, seit 1984 auf der Werft.

Sieben Monate voller Hoffnung

Für die Werftarbeiter sind es sieben Monate der Hoffnung. Hoffnung, dass es weitergeht mit dem Schiffbau auf der „Volkswerft“. „Wir haben mit der ,Endeavor’ gezeigt, dass wir Schiffe bauen können. Dass Teil-Aufträge nach außen vergeben und schlecht ausgeführt wurden, dafür können wir nichts. Wir mussten es nur ausbaden“, so ein 61-jähriger Werftarbeiter, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will.

Er habe im Unternehmen schon viel mitgemacht, aber dass Stralsund bei den MV Werften immer das fünfte Rad am Wagen war, empfand er ebenso wie ein anderer Kollege, der auch jetzt befürchtet, dass sich Wismar auf Kosten von Stralsund gesund stoße. Dort gehen 100 Leute in die Transfergesellschaft, in Rostock rund 200, in Stralsund 300. „Vielleicht haben wir vor den Wahlen noch eine Chance, Stralsund zu erhalten“, so der 45-jährige Konstrukteur, der nicht genannt werden will.

Werft hat jetzt den 7. Eigentümer Zu DDR-Zeiten hat sich Stralsunder Schiffbaubetrieb vor allem Aufträgen für die Fischerei gewidmet. Vielen sind noch die Supertrawler für die damalige Sowjetunion im Gedächtnis. Die Russen sollen auch jetzt wieder Interesse bekundet haben, denn ihre Fischfangflotte ist in die Jahre gekommen. In den letzten 30 Jahren kamen viele andere Projekte dazu. Die neue Werfthalle sah Expeditionsschiffe, Offshore-Anlagen, Kabelleger, Bagger ebenso wie Yachten – und sogar Konzerte fanden hier statt. 1948 wurde die Volkswerft Stralsund gegründet, vor allem für den Bau von Fischereischiffen. Ab 1990 erfolgt die Spezialisierung zunächst auf Containerfrachter und Offshore-Versorger. Später kam Spezialschiffbau dazu. Mehrfach wechselte seither der Eigentümer. Ein Überblick: 1990-1993: Deutsche Maschinen- und Schiffbau AG Rostock und Treuhand 1993-1997: Bremer Vulkan und Treuhand 1998-2007: A. P. Møller-Mærsk 2007-2010: Hegemann-Gruppe 2010-2014: P+S-Werften 2014-2016: Nordic Yards Seit 2016: Genting-Gruppe, Volkswerft wird Teil der MV Werften. Weitere Standorte sind in Wismar und Warnemünde.

Auch Andreas Jenßen hat Hoffnung. „Ich bin optimistisch und hoffe, dass wir die Finanzierung in den nächsten Monaten hinbekommen. Dann kann Global, dann kann auch die Endeavor II gebaut werden. Wichtig ist, dass das schnell geht. Denn die Konstruktion braucht Vorlauf, damit ein Nachfolger gebaut werden kann.“ Das Problem sei, dass man von den Werften stets 40 Prozent Eigenanteil fordere. „Wo soll der denn herkommen?“

Werftler: Wir zahlen auch Steuern

Der 55-Jährige, ein gebürtiger Richtenberger, der nun in Velgast lebt, möchte in puncto Finanzhilfen eins unbedingt klarstellen: „Oft kommt es so rüber, als verschwinden bei uns Millionen von Steuergeldern. Erstens zahlen die Werftarbeiter selbst reichlich Steuern und Sozialabgaben, wir sind also auch Steuerzahler und tragen Finanzhilfen mit wie jeder Arbeitnehmer außerhalb der Werfttore. Zweitens kommen hier nicht mal 360 Millionen an, die irgendwo versickern. Das Geld fließt wochenweise für genau abgesteckte Produktionsaufträge.“

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Doch selbst, wenn es mit dem Luxus-Expeditionsschiff Teil 2 nicht klappen sollte, sehen sich die Stralsunder nicht auf verlorenem Posten. „Wir haben in den letzten Jahren gezeigt, dass wir vieles können, nicht nur Container. Wir haben 2014 das Schiff des Jahres gebaut. Hier wurden Bagger und Kabelleger hergestellt, und jetzt folgte ein technisch hervorragendes Schiff. Auch wenn uns das einige Bauchschmerzen bereitete“, findet Andreas Jenßen, seit 1997 im Werft-Betriebsrat.

OB Badrow: Wer 1 sagt, muss auch 2 sagen

Hoffnung hat auch der Stralsunder Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU): „Die Crystal Endeavor ist ein großartiges Schiff, das von großartigen Schiffbauern auf unserer Werft gefertigt wurde. Es wird die Weltmeere bereisen – als weithin sichtbares Zeichen der Stralsunder Schiffbaukunst. Darauf bin ich unglaublich stolz! Doch wer 1 sagt, muss auch 2 sagen. Ich erwarte von Bund und Land endlich mehr Mut – und Zuversicht in die Zukunft unserer Werften. Der Stahl für die Crystal Endeavor 2 liegt größtenteils bereits bereit. Worauf warten wir noch?“

Von Ines Sommer