Bangen um die MV Werften: Banken-Mehrheit zur Rettung steht noch nicht

Rostock

Die gut 3000 Beschäftigten der MV Werften in Wismar, Warnemünde und Stralsund müssen weiter zittern. Bis Freitagabend haben die Gläubiger-Banken keine Einigung zur Öffnung einer Sicherungsrücklage (Lock-Box) gefunden, um die angeschlagenen Werften zu retten. 175 Millionen Euro sollen fließen, sonst droht den Werften ab Anfang Juli Insolvenz.

Verhandlungen vertagt – dieses Signal ließ Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU) am Freitag um 18.15 Uhr senden. Die Verhandlungen mit den Banken sollen sehr hart verlaufen sein, die nötige Zweidrittelmehrheit sei fast erreicht, aber eben nur fast. Einige Banken hätten Bedingungen an die Öffnung der Rücklage geknüpft, ist aus Teilnehmerkreisen zu hören. Glawe bleibt zuversichtlich: „Wir sind kurz vor der Ziellinie.“ Zu Beginn kommender Woche rechne er mit einer endgültigen Entscheidung.

Anzeige

17 Banken an der Rücklage beteiligt

Die Lock-Box ist so etwas wie der Strohhalm, an dem sich die Werften über den Sommer festhalten können. Genting Hongkong, der Mutterkonzern der Werften, musste diese Sicherheit einst für den Bau der ersten großen Kreuzfahrtschiffe hinterlegen, laut Glawe 260 Millionen Euro. Das Geld liege als verpfändetes Kontoguthaben bei der OCBC Bank in Singapur.

Weitere OZ+ Artikel

Landesregierung und Landtag haben vergangene Woche einhellig der Öffnung zugestimmt, vor allem um die gut 3000 Jobs auf den Werften zu retten. „Wir wollen den MV Werften, soweit dies rechtlich möglich und vernünftig ist“, sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD). Ohne das Geld drohe ab Juli die Insolvenz, damit Massenarbeitslosigkeit. Das müsse verhindert werden. Im Herbst soll der Bund dann 570 Millionen Euro bereitstellen – so der Plan.

17 Banken haben laut Landesregierung bei der Lock-Box mitzureden. Nach OZ-Informationen sind dies vor allem internationale Großbanken, aber auch einige aus Deutschland. Federführend sei die KfW-IPEX-Bank des Bundes, mit im Boot laut Insidern: die Citigroup in New York, BNP Paribas, Société Générale (beide Frankreich), Credit Suisse ( Schweiz). Der Anteil deutscher Banken am Paket sei sehr gering, ist zu hören. Mit dabei: AKA, Bayern LB, Deutsche Bank oder Commerzbank.

Regierung: Die Verteilung des Geldes wird kontrolliert

Bis Ende des Monats müsse das Geld bei den Werften sein, um die Insolvenz abzuwenden, ist zu hören. „Nach Freigabe des Betrages von 175 Millionen Euro durch alle Banken wird die KfW IPEX die OCBC anweisen, diesen Betrag in Tranchen auf ein Konto der MV Werften zu überweisen“, erklärt Gunnar Bauer, Sprecher des Wirtschaftsministeriums.

Genting und die MV Werften würden „verpflichtet“, mit dem Geld Rechnungen zum Beispiel bei Zulieferern zu begleichen. Laut Glawe sind mittlerweile 118 Millionen Euro aufgelaufen. Vier Millionen sollen es allein an Energiekosten bei den Stadtwerken Wismar sein. Im April hatten die MV Werften Zahlungsstopp verkündet. Der Schiffbausachverständige OMT werde „stichprobenartig“ kontrollieren, ob die MV Werften sich an die Vorgaben halten.

Die MV Werften haben nach einigen Angaben bis Ende des Jahres Kurzarbeit beantragt. Auf wiederholte Anfragen zum Finanzgebaren und der Zukunft der Standorte gab es kaum Auskunft.

Lesen Sie auch:

Von Frank Pubantz