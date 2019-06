Bansin

Zu einem Unfall wurde die Polizei am Donnerstagnachmittag bei Bansin gerufen: Dort war gegen 17.17 Uhr zwischen dem Seebad Bansin und der Kreuzung Schmollensee der Fahrer eines Audi A6 auf einen vor ihm fahrenden Opel Astra aufgefahren. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Opel auf ein weiteres Fahrzeug geschoben. Dabei wurden zwei Unfallbeteiligte verletzt und mussten vor Ort behandelt werden.

Die Ermittlung des Unfallhergangs gestaltete sich für die Polizisten nicht so einfach, da es verschiedene Schilderungen gab. Der 34 Jahre alte Audi-Fahrer soll allerdings einen epileptischen Anfall gehabt haben und so die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben. Was die Beamten allerdings stutzig machte: Ein Drogenschnelltest bei dem Mann ergab ein positives Resultat. Wegen möglichen Kokain-Konsums wurde eine Blutprobe angeordnet. Außerdem wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Der Schaden an den drei Autos wird auf 8000 Euro geschätzt.

RND/sbü