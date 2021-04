Die Rostocker Arcona Hotel & Resorts Gruppe baut gemeinsam mit Til Schweiger in Bad Wiessee am Tegernsee ein Barefoot Hotel – die Eröffnung ist für 2024 geplant. 19 weitere Hotels sollen folgen. Doch wie kam es zu der Kooperation des Hoteliers Alexander Winter mit dem Schauspieler? Und was soll die Hotels so besonders machen?