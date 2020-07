Rostock

In den Haushalten der Hansestadt versteckt sich ein Kupferschatz: Statistisch gesehen besitzt jeder Bürger in MV rund drei Euro in rund 200 Ein- und Zwei-Cent-Stücken, macht zusammen etwa fünf Millionen Euro. Ein kleines Vermögen in kleinen Münzen.

Doch statt das Geld auszugeben, landet es meist in Schubladen und leeren Marmeladengläsern, verschwindet auf Nimmerwiedersehen in Mantel- und Hosentaschen oder unter Autositzen. Letzten Schätzungen zufolge verschwinden rund 80 Prozent aller Ein- und Zwei-Centmünzen auf diese Weise aus dem Zahlungsverkehr.

Einstecken tun sie Verbraucher dagegen selten. Zu lästig, die kleinen Stücke ständig mit sich herumzuschleppen. Schließlich kann man sich von ein paar Cents kaum etwas kaufen, dafür nehmen sie im Portemonnaie viel Platz ein und sind in der Summe ganz schön schwer. Zudem wollen in Zeiten der Corona-Pandemie viele ohnehin lieber auf unnötiges Klimpergeld verzichten.

Auch Margot Rath (86) nimmt nur so viel Bares aus ihrer Sammelbüchse, wie sie zum Einkaufen braucht. Doch ganz auf Münzen verzichten will die Rostockerin nicht. „Ich bin keine Kartenzahlerin, ich zahle noch alles mit Bargeld.“ Das zahle sich aus. „Mit Kleingeld rechnet und wirtschaftet man besser und lebt sparsamer. Mein Schüttportemonnaie kann ich mir deshalb nicht wegdenken.“

Michael Luckmann dagegen hat nur aus einem Grund Cents in der Tasche: „Das bleibt eben immer übrig“, so der 58-Jährige aus Schwaan bei Rostock. Sein Trick, damit aus ein paar Münzen nicht ratzfatz viele werden? „Ich versuche, immer möglichst so zu bezahlen, dass es passt.“

Gar nicht so leicht, denn in Deutschland sind krumme Beträge im Einzelhandel weit verbreitet. 9,99 Euro klingt in den Ohren vieler Verbraucher eher nach Schnäppchen als 10 Euro. In den Niederlanden und Belgien werden Preise dagegen schon länger auf 5 Cent aufgerundet. In Skandinavien ist es üblich, selbst Kleinigkeiten wie ein Eis mit Karte zu bezahlen.

Viele horten Kleingeld zu Hause

Am liebsten ganz auf Münzen verzichten würde Andreas Richter. Der 62-jährige Berliner macht Urlaub in Rostock und würde Mitbringsel und Co. gern per Karte zahlen. Doch gerade in kleinen Geschäften sei das oft nicht möglich, bedauert er. Richters Frau Manuela (60) leert regelmäßig die Taschen: „Sobald das Portemonnaie zu schwer wird, sortiere ich das Kleingeld zu Hause aus und bewahre die Cents in Rollen auf. Die bringe ich dann irgendwann zur Bank.“ Zu viele Münzen horten sollte man jedoch nicht. In Masse sind sie schwer loszuwerden.

Dass Kleingeld große Probleme mit sich bringen kann, hat 2017 ein Rostocker feststellen müssen: Mit 46 170 Ein-Cent-Münzen hat er versucht, seine überfälligen Rundfunkbeiträge (früher GEZ) zu zahlen. Die war er seit 2014 schuldig geblieben. Aus Überzeugung. Als sich der Vollstreckungsbeamte bei ihm ankündigt und mit Lohnpfändung droht, wollte er es den Vollstreckern extra schwer machen, ging zur Sparkasse und ließ sich die fällige Summe – 461,70 Euro – in Cents auszahlen. 106 Kilo brachten die Münzmassen auf die Waage.

Münzschatz für Rundfunk-Gebühren

In Einkaufstaschen brachte der Rostocker die Fracht zu sich nach Hause. Umsonst. Der Vollstrecker war amüsiert, machte Fotos und zog unverrichteter Dinge wieder ab. Grund: Laut deutschem Münzgesetz ist niemand dazu verpflichtet, bei einer einzelnen Zahlung mehr als 50 Münzen anzunehmen. Der Mann musste seinen Münzschatz schließlich wieder zurück zur Sparkasse karren. Immerhin: Die Aktion hat ihm viele Lacher und im Freundeskreis den Ruf als Klimpergeld-König eingebracht.

Nutzen der kleinen Münzen fraglich

Der Nutzen der Ein- und Zwei-Cent-Stücke wird seit Jahren immer wieder in Frage gestellt. Ginge es nach dem Willen der EU-Kommission, würde das Kupfergeld vom Markt verschwinden. Zumal dessen Herstellung und Transport viel Geld kosten. Auch die Mehrzahl der Bundesbürger will die Münzen Umfragen zufolge gern endgültig loswerden. Bislang scheiterte das jedoch an der Politik. Kleine Preise müssten auch weiterhin mit Kleingeld bezahlt werden können, hatte Bundesfinanzminister Olaf Scholz zu Jahresbeginn gemahnt.

Joel Michel (21) aus Güstrow kann gut auf Kleingeld verzichten und hat nur selten welches bei sich. Zum Beweis greift er in seine Hosentasche: Eine 20-Cent-Münze ist alles, was zum Vorschein kommt. Auch bei ihm zu Hause hätte sich nicht viel angesammelt. „Ich finde es nervig, Münzen mit mir herumzuschleppen.“ Lieber zahle er mit Karte. „Das ist praktischer.“

Was aber tun, wenn man jede Menge Kupfer hat und es auf einen Schlag loswerden möchte? Nur bei wenigen Banken können Münzen kostenlos eingezahlt werden. Viele erheben Gebühren dafür, manche nehmen Kleingeld überhaupt nicht an.

Bundesbank nimmt Kleingeld kostenlos an

Bei der Deutschen Bundesbank kann man Hartgeld zwar ohne Aufschlag einzahlen, muss dafür unter Umständen allerdings zweimal zur Filiale laufen: Bei größeren Mengen nimmt der Schaltermitarbeiter die Geldstücke entgegen und gibt im Gegenzug eine Quittung über den ungefähren Wert aus. Dann werden die Münzen in der Zentrale gezählt, erst anschließend erhält der Kunde die Summe in gewünschter Stückelung ausgezahlt.

Münzmassen Rund 36,5 Milliarden Ein-Cent- und 28 Milliarden Zwei-Cent-Stücke sind in der Eurozone im Umlauf. Zum Vergleich: Von den Zwei-Euro-Münzen gibt es rund 6,5 Milliarden Stück.

Von Anna-Katharina Fischer und Antje Bernstein