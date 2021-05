Schwerin

Mehr als 34.000 Menschen (2,1 Prozent) in MV haben nach Recherchen der Barmer ein diagnostiziertes Alkoholproblem. Die Betroffenenrate sei damit bundesweit die höchste, teilte die Krankenkasse am Mittwoch mit. Alarmierend sei, dass die Zahl der Alkoholiker in MV von 2014 bis 2019 um zehn Prozent angestiegen ist. Besonders betroffen sind Männer mit 3,5 Prozent. Sie liegen um 45 Prozent über dem Bundesdurchschnitt (2,4 Prozent). Frauen liegen mit 0,8 Prozent etwas unter dem Bundesdurchschnitt (0,9 Prozent).

Junge Männer versuchen Klischees zu entsprechen

„Bedauerlicherweise gehört das Trinken von Alkohol, auch in großen Mengen, für viele nach wie vor dazu“, sagte der Barmer-Landesgeschäftsführer Henning Kutzbach. Besonders jüngere Männer wollten oftmals einem gesellschaftlichen Rollenklischee entsprechen. Dabei werde oftmals vergessen, dass Alkoholkonsum zahlreiche Auswirkungen auf die Gesundheit haben kann. Es sei ratsam, den eigenen Alkoholkonsum stets kritisch zu hinterfragen. „Wer ein starkes Verlangen nach Alkohol hat oder ohne Alkohol Entzugserscheinungen verspürt, sollte dringend einen Arzt aufsuchen“, so Kutzbach.

Die Landeskoordinierungsstelle für Suchtthemen MV (LAKOST) geht davon aus, dass die Suchtproblematik in allen Bereichen aufgrund der Corona-Pandemie in den kommenden Jahren nochmal erheblich zunehmen wird. Bei vielen Menschen sei die Sozialkontrolle durch Kurzarbeit oder auch die Arbeit im Homeoffice in den letzten Monaten weggefallen. Dadurch könnten sich ungesunde Trinkgewohnheiten eingeschlichen haben, hieß es.

Von RND/dpa