Schwerin

In Mecklenburg-Vorpommern werden Altenpflegekräfte deutlich häufiger krank und öfter frühverrentet als viele andere Berufstätige. Das geht aus dem am Dienstag in Schwerin veröffentlichten Pflegereport der Barmer-Krankenversicherung hervor. Zwischen 2016 und 2018 waren im Nordosten durchschnittlich je Kalendertag neun Prozent der Hilfskräfte und 7,7 Prozent der Fachkräfte krankgeschrieben.

Das waren im Vergleich zu anderen Berufen (6,2 Prozent) 45 Prozent mehr Krankschreibungen bei den Hilfskräften und 24 Prozent mehr bei den Fachkräften. Zudem wurden Pflegekräfte häufiger und länger im Krankenhaus behandelt. Pflegehilfskräfte hatten eine doppelt so hohe Wahrscheinlichkeit auf eine Frühverrentung wie Beschäftigte in sonstigen Berufen.

Muskel-Skelett-Erkrankungen und psychische Probleme

Im Jahr 2019 war das Pflegepersonal in MV durchschnittlich 27,5 Tage krankgeschrieben. Pflegekräfte aus Heimen fielen dem Bericht zufolge sogar bis zu 31,8 Tage und damit 44 Prozent länger aus als Beschäftigte in sonstigen Berufen (22,1 Fehltage). Vor allem Muskel-Skelett-Erkrankungen und psychische Probleme führten zu langen Fehlzeiten. Altenpfleger hatten etwa 80 bis 90 Prozent mehr Fehltage wegen Depressionen als sonstige Erwerbstätige. Rückenschmerzen verursachten bei Pflegefachkräften knapp 96 Prozent und bei Hilfskräften etwa 180 Prozent mehr Krankentage als in anderen Berufen.

Barmer-Landesgeschäftsführer Henning Kutzbach forderte deshalb von den Arbeitgebern geregelte Arbeitszeiten und eine stärkere Gesundheitsvorsorge für die Mitarbeitenden. Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) sagte, der Barmer-Report zeige den hohen Handlungsbedarf. Dazu gehörten auch höhere Löhne sowie eine Aus- und Weiterbildungsoffensive für Pflegekräfte. Die zusätzlichen Kosten dürften nicht wie bisher den Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen aufgebürdet werden. Die Pflegeversicherung müsse deshalb dringend weiterentwickelt werden.

Zahl der Pflegebedürftigen seit 2005 verdoppelt

In Mecklenburg-Vorpommern waren dem Report zufolge Ende 2019 rund 103 000 Menschen pflegebedürftig. Das waren 6,4 Prozent der Bevölkerung und damit 1,4 Prozentpunkte mehr als im Bundesschnitt. Die Zahl der Pflegebedürftigen hat sich im Vergleich zu 2005 im Nordosten verdoppelt. 12 400 Pflegekräfte arbeiteten Mitte Dezember 2017 in der stationären Pflege in MV.

Auf 100 Pflegebedürftige in Altenheimen kamen in MV 20 Pflegefach-Vollzeitstellen und neun Ganztagsstellen für Hilfskräfte. Im Bundesschnitt gab es 22 volle Fachkraftstellen und zwölf volle Hilfskraftstellen je 100 Pflegebedürftige. Für den Report wurden Befragungen ausgewertet und die Daten der mehr als 110 000 Beschäftigen, die in MV bei der Barmer versichert sind.

Von epd