Bartsch: Bund sorgt für steigende Bodenpreise in MV

Rostock

Die Bundesregierung hat auch in diesem Jahr wieder reichlich Acker, Grünland und Wald in MV meistbietend verkauft. 2159 Hektar gingen im ersten Halbjahr über den Tisch der Bodenverwertungs- und Verwaltungsgesellschaft GmbH (BVVG). Das entspricht etwa 40 Prozent der von Januar bis Juni verkauften Bundesflächen in den fünf neuen Ländern, wie aus einer Anfrage der Linken im Bundestag hervorgeht. Dietmar Bartsch, Bundestags-Abgeordneter der Linken für Rostock, warnt erneut vor einem Ausverkauf des Ostens.

Bartsch : Der Bund sorgt für steigende Bodenpreise

„Es ist niemandem erklärbar, warum der Bund weiterhin ostdeutsche Äcker und Wälder privatisiert“, erklärt Bartsch. „Die Bodenpreise gehen durch die Decke und der Bund befeuert dies noch. Die restlichen Flächen der BVVG müssen in öffentlicher Hand bleiben. Wir brauchen einen Verkaufsstopp.“ Dies sieht Kirsten Tackmann, Agrarexpertin der Linken im Bundestag, genauso: „Die Privatisierung ehemals volkseigenen Bodens ist eine Enteignung öffentlichen Besitzes. Die europaweiten Ausschreibungen der BVVG nach 2007 haben die Bodenspekulation auf Kosten ostdeutscher Agrarbetriebe massiv angeheizt.“

Die BVVG verkauft seit Jahrzehnten im Auftrag des Bundes ehemalige volkseigene Flächen aus DDR-Zeit. Kritik daran übte auch MV-Agrarminister Till Backhaus ( SPD), seitdem klar ist: Große Teile der Flächen gingen und gehen an Großkonzerne, die mit Landwirtschaft nichts zu tun haben. Die Preise steigen. Eine Studie des Thünen-Instituts in Braunschweig belegte: 34 Prozent der landwirtschaftlichen Flächen in MV seien bereits 2017 in branchenfremdem Besitz gewesen.

Dies gehe mit der Verkaufspraxis so weiter, warnt Bartsch. Laut Bundesfinanzministerium verwaltet die BVVG derzeit noch 39 810 Hektar Acker, Grünland und Wald im Nordosten, eine Fläche fast so groß wie die Insel Usedom.

Mehr zum Thema:

Linken-Fraktionschef Bartsch will Bodenprivatisierung stoppen

Konzerne kaufen den Bauern in MV die Äcker weg

„Es geht nur ums Geld“

Von Frank Pubantz