Greifswald

Immobilien in Mecklenburg-Vorpommern sind begehrt und viele Menschen wollen an der Ostsee bauen. Andere haben das längst getan. Ob an der Küste oder der Seenplatte – überall im Land gibt es sehenswerte Bauten zu entdecken. Der Tag der Architektur rückt sie am kommenden Wochenende in den Mittelpunkt.

Anlässlich ihres 30-jährigen Jubiläums stellt die hiesige Architektenkammer den Tag unter das Motto „30 Jahre Architektur in Mecklenburg-Vorpommern“. „Wir freuen uns sehr, den Tag unter Berücksichtigung der geltenden Vorsichtsmaßnahmen mit vielen verschiedenen Veranstaltungen durchführen zu können“, sagt Kammerpräsident Christoph Meyn. Architekturfreunde und Interessierte sollen bei vielen Aktionen die Baukultur des Landes näher erleben können.

Das ist das Programm im Überblick:

Neubrandenburg

Architekturfilm mit anschließender Gesprächsrunde

Termin: Freitag, 25. 6., ab 18 Uhr Come Together, um 20 Uhr Filmvorführung

Ort: Kino Latücht, Große Krauthöferstraße 16 (hier gibt es vorab auch die Karten)

Stadtrundgang „50 Jahre Oststadt – von der Plattensiedlung zum Wohnpark“

Termin: Samstag, 26. 6., 10-12 Uhr

Treffpunkt: Regionale Schule Ost Am Lindetal, Kopernikusstraße 4

Schwerin

Stadtteil-Wanderung: „Großer Dreesch – der unbekannte Stadtteil!?“, Teil I + II

Termin Teil 1: Samstag, 26. 6., 11-13 Uhr

Treffpunkt: Dreescher Markt, neben der Schwimmhalle

Termin Teil 2: Samstag, 26. 6., 14-16 Uhr

Treffpunkt: Berliner Platz

Die Teilnahme ist ohne Anmeldung möglich.

Greifswald

Kino mit Ausstellung auf der Museumswerft

Termin: Samstag, 26. 6., ab 10 Uhr Ausstellung „Architektur in Greifswald und Vorpommern“; ab 20 Uhr Architektur-Doku „Lioness among Lions“ (Löwin unter Löwen)

Ort: Museumswerft Greifswald, Salinenstraße 20

Besuch ist kostenfrei und ohne Voranmeldung möglich.

Ludwigslust

Aktuelle Projekte der Residenzstadt werden vorgestellt

1. Sanierung Ensemble Prinzenpalais

Termin: Samstag, 26. 6, 10-11 Uhr

Treffpunkt: Am Bassin 23–27a

2. Neubau Edith-Stein-Schule mit Orientierungsstufe, Hort und Sporthalle

Termin: Samstag, 26. 6., 11-15–12.:15 Uhr und 14.45–15.45 Uhr

Treffpunkt: Baustelle Friedrich-Naumann-Allee 20

3. Stadtteilspielplatz mit Platzhaus

Termin: Samstag, 26. 6., 13.30–14.30 Uhr

Treffpunkt: Helene-von-Bülow-Straße, Eingang Stadtteilspielplatz

Die Teilnahme ist ohne Anmeldung möglich

Von Antje Bernstein