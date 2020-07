Schwerin/Stralsund

Kommt die Rettung der Stralsunder Werft über die Bundesregierung? Es ist ein offenes Geheimnis, dass auch im Falle einer Neuaufstellung der angeschlagenen MV Werften der Standort Stralsund Schaden nehmen könnte, weil Aufträge fehlen. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) macht jetzt Druck.

Sie hat mit dem Bremer Bürgermeister Andreas Bovenschulte ( SPD) einen Brief an den Bund verfasst. Inhalt: Die Ausschreibung für den Bau des deutschen Forschungsschiffs „Polarstern II“ müsse beschleunigt werden. Die MV Werften, vor allem in Bremerhaven und Stralsund, machen sich Hoffnungen auf den Zuschlag. In Stralsund könnte der Rumpf gebaut werden, heißt es aus der Staatskanzlei. Die Ausschreibung im kommenden Jahr käme womöglich zu spät.

Bitte um Vergabe an „hoch spezialisierte deutsche Werften “

Die „Polarstern II“ soll nach Plänen des Bundes ab 2027 das derzeit in der Arktis befindliche Forschungsschiff „Polarstern“, 118 Meter lang, ersetzen. Von einer Milliarde Euro Baukosten ist die Rede. Die „überfällige Vergabe für das Nachfolgeschiff“ müsse endlich vorangehen, schreiben Schwesig und Bovenschulte. Eine „beschleunigte Umsetzung“ des Projektes sei aus Sicht der Werftstandorte Wismar, Rostock, Stralsund und Bremerhaven „eine zentrale bundespolitische Aufgabe“.

Schwesig und Bovenschulte heben die „hoch spezialisierten deutschen Werften“ hervor. Das Schiff sollte in Deutschland gebaut werden, erklärt Schwesig. „Wir werben dafür, dass der Polarstern-Auftrag zu uns nach Mecklenburg-Vorpommern und Bremen kommt.“

Um den Bau der „Polarstern II“ hatte sich vor Jahren Nordic Yards, der Vorgänger der MV Werften in Wismar, beworben. Die Ausschreibung wurde kassiert, ein neuer Anlauf soll folgen.

Von Frank Pubantz